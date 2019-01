Kaos og konstitusjon

Kommentariatet i gamle og nye medier har brukt mye tid på å kritisere støyen rundt dannelsen av den borgerlige flertallsregjeringen. Venstre har toget ut og inn av forhandlingene, mens KrFs røde fløy har truet med å stemme en ny regjeringsplattform ned.

De statsbærende partienes tilbakegang og småpartifloraens vekst har trolig bidratt til å gjøre det vanskeligere å danne regjeringer. Det er likevel ingen grunn til å kriseforklare det norske parlamentariske systemet.

Den svenske konstitusjonen bygger på investitur. En regjering må foreslås av Riksdagens talman etter at denne har sondert med partigruppene i Riksdagen. Deretter må regjeringsforslaget få et positivt votum fra de folkevalgte i Riksdagen, før en ny regjering kan tiltre.

Ordningen betyr at de folkevalgte kan stemme ned enhver regjeringsdannelse, uten å måtte ta ansvar for å fremskaffe et alternativ. Og det har svenske folkevalgte gjort flere ganger siden riksdagsvalget i september i fjor.

I Norge er det Kongen som har talmannens funksjon. Den norske parlamentarismen er negativ: Regjeringen trenger ikke noe innsettelsesvedtak i Stortinget, og sitter så lenge Stortinget lar den sitte. Og det gjør Stortinget: Den siste regjeringen som ble nedstemt gjennom mistillit i Stortinget, var regjeringen Gerhardsen i 1963.

Normalt vet Kongen at regjeringen han får dannet, er ønsket i Stortinget. Men i parlamentariske krisesituasjoner som i Sverige, der ingen flertallskonstellasjoner manifesterer seg, kan Kongens rett til å danne regjering være avgjørende. Å kaste en sittende regjering via mistillitsforslag er noe ganske annet og mer forpliktende enn det er å stemme ned en potensiell regjering til fordel for den sittende.

Sveriges problemer med å få på plass en regjering kan forklares med at ingen andre partier vil la Sverigedemokraterna, landets tredje største parti, få innflytelse. Ønsket er til å forstå. Men det fritar ikke for ansvaret for å få etablert en regjering.

Den svenske partifloraen har siden valget vært mest opptatt av hvem man ikke kan regjere med. Det er en prioritering konstitusjonen har tillatt partiene å gjøre, på bekostning av oppgaven med å få folkets vilje omsatt i utøvende makt.

Alle forsøk på å innføre investitur i den norske Grunnloven har falt. Den senere tids erfaringer fra Sverige gjør ikke endring mer aktuelt.

Oppsummert Ting tar tid 1 Norske partier bruker tid på å danne regjering. I Sverige er det viktigst hvem som ikke sitter i regjering. Ikke disse, og ikke dem 2 Blant konstitusjoners kjerneoppgaver er å få etablert styringsdyktige regjeringer. Der sliter svenskene. Negativ parlamentarisme 3 Norske regjeringer oppnevnes av Kongen og avsettes av Stortinget. Det er en god ordning.