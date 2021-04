Kan reiselivet reise seg igjen?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Konsekvensen på det personlige planet for mange er at 220.000 personer nå er permittert eller helt arbeidsledige. I en rapport fra NHO forteller hele 46 prosent av bedriftene at de har permittert mer enn 75 prosent av staben i april.

På bransjenivå frykter fire av ti bedrifter innenfor reiselivsnæringen at de kommer til å gå konkurs. Det er 569 reiselivsbedrifter som i medlemsundersøkelsen fra NHO har svart på spørsmål om mulige konsekvenser etter nedstengingen av Viken fylke i påsken.

Omsetningen ble kraftig redusert da regjeringen frarådet folk å reise ut av egen kommune, oppholde seg på hoteller eller handle på butikker i hyttekommunen i påskeferien. Skjenkestopp er likevel det enkelttiltaket som har størst innvirkning på bedriftenes omsetning.

Stortinget vedtok i februar å gi 1,75 milliarder kroner til kommuner som har arbeidsledighet over landsgjennomsnittet eller som har vært nedstengt som følge av koronavirus. Bevilgningen skal gå til den delen av næringslivet som har vært særlig hardt rammet av smitteverntiltak. Bystyret i Oslo vedtok dessuten forrige uke å fordele 150 millioner kroner til serveringssteder med skjenkebevilling.

Annonse

De fleste reiselivsbedrifter har dermed fått økonomisk støtte gjennom statens kompensasjonsordning under koronapandemien. Noen faller likevel utenfor ordningen, noen har ikke krav på kompensasjon og de fleste får uansett dekket bare en liten andel av sine faste kostnader.

Det er i Oslo det er flest bedrifter som frykter konkurs, med 58 prosent, men også i Lofoten- og midnattsol-fylket Nordland mener 49 prosent av reiselivsbedriftene at koronaen kan dytter dem ut i konkurs.

Det er stadig stor usikkerhet omkring vaksinene og vaksinefremdriften, men det går mot sommer og flere fri- og feriedager. Så fort lettelsene kommer og grensene åpner, er derfor grunn til å tro at næringen vi få en etterlengtet oppsving.

Nordmenn har så langt det har vært mulig brukt hjemlandet også som ferieland det siste året, og det er kjærkomment om det fortsetter i tiden fremover. Men hotell-, turist- og reiselivsbransjen er også avhengig av utenlandske gjester.

Det står neppe på reiselysten hos verken nordmenn eller andre europeere. Alle ser fram til mer bevegelsesfrihet og større muligheter enn koronarestriksjonene har gitt oss de siste 13 månedene.

Men pandemien er åpenbart ikke over ved et knips. De økonomiske konsekvensene vil vedvare også etter at restriksjonene etter hvert letter. For mange i turist- og reiselivsnæringen, restaurant- og serveringsbransjen kan det en god stund framover være behov for krisehjelp fra regjeringen. For enkelte bedrifter kan det være for sent.