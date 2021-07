Kan Norge lære av bøndene i Østerrike?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Landbruksråd ved den norske delegasjonen i Brussel, Magnar Sundfør, har utarbeidet rapporten "Melkeproduksjonen i EU øker".

Sundfør har sammenlignet utviklingen i melkeproduksjonen i de tre EU-landene Sverige, Finland og Østerrike. Alle tre landene meldte seg inn i EU i 1995, men de har valgt helt ulike strategier for melkeproduksjon.

Som Nationen nylig kunne fortelle, har Østerrike satset på en "kvalitetsstrategi" med økologisk drift – kun høyfôring og GMO-fritt fôr. Ifølge Sundfør brukes ikke soya fra Brasil i det hele tatt. De østerrikske melkebøndene har i snitt 21 kyr på båsen, og 66 prosent av melken produseres i fjellområdene i landet.

Østerrikes strategi har resultert i bedre priser for melk på hjemmemarkedet, og ved eksport – ikke minst av ost, konkluderer Magnar Sundfør.

Sverige og Finland har derimot satset på økt konkurransekraft gjennom kraftig strukturrasjonalisering og i all hovedsakelig konvensjonell drift. Investeringene i ny teknologi er betydelig større i Sverige og Finland enn i Østerrike. Svenske melkebønder har i snitt 49 kyr, mens finske i snitt har 99 kyr per gård. Norge har til sammenligning i snitt 29 kyr per bruk.

Antallet melkebruk i Østerrike er redusert med 62 prosent siden 1995, til 29.000 bruk.

I Sverige og Finland er bruksreduksjonen på 81 prosent i samme periode. I 2019 var det 3500 bruk igjen i Sverige og 6000 bruk i Finland.

Det bør utforskes om Norge har noe å lære av melkestrategien i Østerrike. Generalsekretæren i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Anders Nordstad, er overbevist om at Norge kan lære ei nyttig lekse av Østerrike.

Søndag skrev Nordstad: Når er land som Østerrike – som medlem av EU og geografisk beliggende midt i verdens største matfat – klarer å føre en selvstendig jordbrukspolitikk, er det ikke noe annet enn en bløff at Norge ikke kan klare det. I Østerrike blir nemlig bondens arbeid og jordbrukets betydning for hele samfunnet verdsatt på en helt annen måte enn i Norge. Og dette i et land som er omgitt av andre land med lavere kostnader og høyere volum enn de klarer å matche selv. (...) Selvforsyningsgraden i Østerrike er likevel mer en dobbelt så høy som i Norge. (Anders Nordstad Blogg, Facebook.)

Vi kan ikke gå god for Nordstads konklusjon om "bløff" er riktig.

Men både Bondelaget og Småbrukarlaget og norske politikere bør sette seg godt inn i Østerrikernes kvalitetsstrategi for melkeproduksjon. Sundførs rapport tyder på at det kan være viktig kunnskap å hente. Kunnskap som kan komme både melkebønder og forbrukere i Norge til nytte.