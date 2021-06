Kan jordbruksoppgjøret gå til rødgrønn ekstrarunde?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Da Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag bestemte seg for ikke å forhandle med staten om jordbruksoppgjøret, var de klar over risikoen. Det lå an til å gå som det nå gikk: tilbudet fra Staten blir stående, med en økning i rammen på 962 millioner kroner i 2022.

Det skjer fordi regjeringen danner et flertall med Frp. Og sistnevnte parti varslet allerede for en måned siden at de egentlig syntes tilbudet var for høyt. Når saken formelt skal opp i Stortinget 16. juni, er det dermed bare rom for merknader fra opposisjonen.

De merknadene kommer allerede nå - som valgløfter. For Torgeir Knag Fylkesnes, SVs nestleder og landbrukspolitiske talsperson, sier til Nationen at "Høyresiden vender ryggen til jordbruket og eneste håp nå er et nytt rødgrønt flertall".

Altså etter valget. Men Fylkesnes kommer både Senterpartiet og Arbeiderpartiet i forkjøpet. Selv om Sps Geir Pollestad sier "det vil merkes" i jordbrukspolitikken om de kommer til makt, bør Pollestad konkretisere dette i merknadene i Stortinget.

Mange har nettopp etterlyst hva det gamle bondepartiet i praksis vil gjøre for å løfte og sikre lønnsomhet i jordbruksnæringa, og ikke minst om de vil tidfeste målet om inntektsutjevning mot andre yrker og bransjer.

"Hvis vi havner i regjeringsforhandlinger, så vil vi ta til orde for et ekstraoppgjør, der SV foreslår en omlegging av norsk jordbrukspolitikk, der inntektsgapet skal tettes og vi skal ha et opptrappingsplan for selvbergingsmålet og det å ta jorda i bruk", sier Fylkesnes.

De akter ikke å vente til jordbruksoppgjøret neste vår, men vil i forhandlinger med faglagene før det. SV er særlig opptatt av de små og mellomstore brukene, en dreining bort fra støtteordninger for stordrift som daværende landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) la opp til.

Med et så tydelig valgløfte fra SV blir det opp til Sp og Ap å følge opp, hvis det kommer til forhandlinger om regjeringssamarbeid.

Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre plukke opp hansken, hvis de mener noe med det de to partiene så langt har presentert av ambisjoner og løfter for distriktspolitikken framover.

Bøndene må sikres økonomiske, sosiale og kulturelle vilkår på linje med andre næringer. Lønnsomhet i driften er nødvendig for å opprettholde rekruttering til næringa. Rekruttering er avgjørende for fortsatt norsk matproduksjon, selvforsyning, matsikkerhet og ivaretakelse av kulturlandskap.

Men like viktig er det at jordbruket er bærebjelken og navet for næringslivet i distriktene. Bøndenes vilkår må bedres også av hensyn til helheten i norsk fastlandsøkonomi.

Jordbruksnæringa bidrar med verdiskaping og ringvirkninger som – hvis den svekkes – river beina under bosetting og levende bygder i hele landet. En eventuell rødgrønn ekstrarunde i jordbruksoppgjøret etter valget vil være et viktig distriktspolitisk grep.