Kan ikke leve med uforsvarlig ambulansetjeneste

Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp får forsinket transport til behandlingsstedet. Det er ett av funnene i en ny rapport fra Helsetilsynet, som har drevet omfattende tilsyn med ambulanseflytjenesten over hele landet.

De har avdekket lovbrudd. Helseminister Bent Høie (H) innrømmer at det er alvorlig når Helsetilsynet konkluderer med at ambulanseflytjenesten i Nord-Norge rett og slett er uforsvarlig.

Tjenesten får sterk kritikk, ikke minst fordi det er faktorer tjenesten selv skal ha kontroll over som faktisk bidrar til potensielt livsfarlige forsinkelser for pasientene. De regionale helseforetakene sørger altså ikke for at innbyggerne i landsdelen tilbys "forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester".

Helsetilsynet peker på at avgjørende tid går bort i prosessen med rekvirering av ambulansefly og avklaring av behandlingssted før pasienttransporten kan skje. Det er dessuten snakk om mangel på medisinsk følgepersonell, vaktbytter og koordinering av ambulansebil og -fly.

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark er bekymret over funnene. Det er det all grunn til å være. En slik svikt i beredskapen har blitt varslet om fra flere hold over tid.

Tryggheten til innbyggerne, deres liv og helse, settes på spill når basale beredskapstjenester har så store feil og mangler. Nettopp i Nord-Norge, der det er store avstander til sykehus, er sikkerheten i luftambulansen desto viktigere.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, kaller driften av luftambulansen i den nordligste landsdelen for "en varslet krise som vi har forsøkt å advare mot gjentatte ganger".

Det var særlig store utfordringer i forbindelse med at det private selskapet Babcock overtok ambulanseflytjenesten etter selskapet Lufttransport sommeren 2019.

Den gangen fikk store driftsproblemer med teknikk og uønskede hendelser Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å kreve at staten tok tilbake ansvaret for helsetilbudet. Det ønsker nå også fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i Troms og Finnmark.

Funnene ved dette tilsynet handler riktig nok ikke om operatøren i seg selv, men hvordan tjenesten er organisert i helseregionene og selve koordineringen av luftambulansetjenesten.

Når de regionale helseforetakene er organisert med politikerne på en armlengdes avstand, og luftambulansen er kommersialisert, mister politikerne styringsmulighetene og vesentlig påvirkningskraft.

Luftambulansetjenesten trenger åpenbart opprydning og klarere ansvarslinjer. Det kan synes som om offentlig overtakelse av driften er det som må til for å sikre sårbare og livsnødvendige tjenester over hele landet.