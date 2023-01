Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

NRKs journalistikk på den alvorlige situasjonen i eldreomsorgen, og bemanningsproblemene på sykehjemmene spesielt, har skapt sterke reaksjoner.

Til Dagsrevyen onsdag kveld fortalte en av sykepleierne at de i praksis «begår lovbrudd hver dag». De makter ikke å yte den hjelpen som beboerne trenger. Det kan gå ut over generelt stell og hjelp til å gå på do. Det går ut over servering av mat og drikke, de rekker ikke å gi nødvendige medisiner til rett tid.

Da statsforvalterne i 2021 undersøkte helseinstitusjonene her i landet, i hovedsak sykehjem, ble det funnet lovbrudd hos over halvparten, ifølge NRK.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har ansvaret, selv om denne bemanningskrisen har bygd seg opp over tid. Det er et resultat av mange sammenfallende faktorer. Det er manglende rekruttering til yrket – det må utdannes flere sykepleiere. Dessuten er det til tider stort gjennomtrekk fordi ansatte søker seg over i andre jobber og stillinger med mindre arbeidsbelastning.

Samhandlingsreformen har ført til at sykehusene skriver ut pasienter på tidspunkt der de anses å være «for friske» for å bli på sykehus, men samtidig er for dårlige til å bo hjemme alene og klare seg selv. De havner på sykehjem.

Eller som Frps helsepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, beskrev det: Vi har fått en lang rekke med «lokalsykehus» rundt omkring i landet. For det er det sykehjemmene langt på vei er blitt i praksis – uansett hvor mye de kalles for «bo- og aktivitetssenter».

Vi lever lengre, det blir stadig flere eldre og flere som trenger hjelp og omsorg i hverdagen. Dermed øker bemanningsbehovet. Per i dag mangler vi 6000 sykepleiere. Fram mot 2035 er det anslått at vi kommer til å trenge 28.000 flere enn i dag, samt 18.000 flere helsefagarbeidere.

Hvor skal de komme fra? Og hva skal kunne lokke dem inn i et yrke der ansatte gråter på jobb, må håndtere 60 telefonsamtaler- samtidig som de skal ivareta pårørende av døende pasienter?

Den såkalte eldrebølgen er ingen overraskelse. Den er omtalt og varslet over mange år. Med de graverende forholdene som nå avdekkes i norsk eldreomsorg, må regjeringen være beredt til å gjøre raske grep – uavhengig av de rådene for bedre rekruttering som er ventet når Helsepersonellkommisjonen legger fram sin rapport 2. februar.

Jobb nummer én for Kjerkol – for å sikre velferdstjenestene for de eldre – må være å snu den dårlige spiralen for å beholde de som allerede står i jobben til tross for lavt lønnsnivå, krevende turnusarbeid, små stillingsbrøker, stort ansvar og enorm psykisk og fysisk belastning.