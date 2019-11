Kan ikke bare tas til etterretning

Etter to år i russisk fengsel, etter å ha blitt dømt til 14 års fengselsstraff for spionasje og etter å ha blitt benådet av president Vladimir Putin, møtte Frode Berg tirsdag norsk presse for første gang.

Bergs historie vitner om en norsk etterretningstjeneste i store problemer. Flere av opplysningene Berg ga i pressekonferansen er alarmerende:

Russisk etterretning har "full kontroll" på hva norsk etterretning driver med i Finnmark, inkludert hvem som jobber i e-tjenesten.

Norsk etterretningstjeneste rekrutterer amatører til å utføre etteretningsoppdrag på fremmed jord.

Norsk etterretningstjeneste verken advarte Frode Berg om risikoen knyttet til oppdraget han utførte, eller forberedte ham på hvordan han skulle forholde seg dersom kan skulle bli arrestert.

Etteretningstjenesten la et press på Berg for å gjennomføre oppdraget i Russland.

Dette etterlater et bilde av en klønete etterretning.

Vi skal huske at dette er Frode Bergs versjon av saken. Ettersom norsk etterretningstjeneste verken vil avkrefte eller bekrefte at Berg opererte på vegne av dem, kan den heller ikke gi sin versjon.

Det er likevel hevet over tvil at Berg ble arrestert av russiske myndigheter i Moskva 5. desember 2017. Han hadde 3000 kroner i kontanter, fordelt i to konvolutter. Dette forklarte han med at han hadde blitt spurt om å overlevere pengene i Moskva av to personer i Norge.

I april 2018 innrømmet Berg overfor russiske myndigheter at han var i landet på oppdrag fra den norske etterretningstjenesten. De to personene som hadde sendt med ham penger, jobbet for Forsvarets E-tjeneste. Han vedgikk å ha utført flere slike kuréroppdrag.

Tilbake på den norske pressekonferansen sa Berg at han føler seg sviktet av e-tjenesten. Han hevder han trodde de første kurértjenestene var en vennetjeneste, men at han etterhvert innså at det var noe mer med disse oppdragene. Da han ønsket å avslutte virksomheten, ble han presset til å fortsette.

Bergs historie blir understøttet av andre historier om sivile nordmenn som er forsøkt rekruttert av norsk etterretningstjeneste. Ølen Betong hevder selskapet har tapt over 100 millioner kroner på sin satsing i Murmansk, etter at to av selskapets sentrale ansatte ble utvist fra Russland. Disse medarbeiderne hadde gjentatte ganger blitt oppsøkt av den norske e-tjenesten.

E-tjenesten kan ikke drive sin virksomhet slik at den setter sivile nordmenn i fare. Denne skandalen må få konsekvenser for etterretningstjenesten.