Kan de igjen bli forente stater?

Joe Biden er den presidentkandidaten som har fått flest stemmer i løpet av de siste 120 årene i amerikansk historie. Over 72 millioner Biden-stemmer er talt opp når dette skrives. Valgdeltakelsen ser også ut til å bli den høyeste på over hundre år.

Splittelsen i det amerikanske samfunnet er likevel total. Folket er delt på midten.

Skillelinjene går mellom by og land, mellom jobb og arbeidsledighet, minoriteter og hvite, fattigdom og velstand, håpløshet og optimisme, mellom tillit og mistro til myndighetene. Mellom republikanere og demokrater.

Valget tydeliggjør splittelsen i befolkningen og viser hvor store problemer USA har. Ketil Raknes ved Høyskolen Kristiania karakteriserer det som nå skjer i statene som “en fullskala demokratisk krise”.

De siste fire årene, under Donald Trumps ledelse, har polariseringen bare tiltatt. Presidentens retorikk sjokkerte mange da han inntok Det hvite hus i 2016. I løpet av de siste fire årene er det nesten utrolig hva som er blitt hverdagskost av konspirasjonsteorier, utskjelling og twittermeldinger.

Derfor er det en slags trøst at Joe Biden i alle fall i språkbruk viser ønske om å ta på seg den vanskelige jobben med å bygge broer og samle landet. Sent onsdag kveld norsk tid holdt den 77 år gamle demokraten en tale det er god stund siden vi har hørt fra dette embetet.

"La det være klart: Jeg gikk til valg som demokrat. Men jeg vil styre som amerikansk president. Presidentembetet er ikke en partipolitisk institusjon. Det er det eneste embetet i landet som representerer alle. Det krever at man bryr seg om alle amerikanere. Det er akkurat det jeg akter å gjøre. Jeg vil jobbe like hardt for de som ikke stemte på meg som for dem som stemte på meg."

De forsonende ordene kan ha virkning langt ut over USAs grenser. Mens Trump, ikke minst de siste døgnene, har hørtes ut som en diktator som ikke forholder seg til demokratiske spilleregler eller nedfelte valglover, framstår Biden mer som politiker slik vi er vant til å kjenne dem.

Og USA trenger reell politikk for å skape arbeidsplasser, heve lønninger, utjevne økonomiske, sosiale og kulturelle forskjeller. En politikk for å dempe rasemotsetninger og sikre folk helsehjelp. Det krever at man står opp for felles sannheter, mot ekkokamre med egne sannheter. Det krever en fornyet respekt for etablerte institusjoner, internasjonale avtaler og ansvar.

Biden, som også tidligere president Barack Obama sa, vil ikke snakke om "blå stater og røde stater, men om de forente stater". Men vegen mot et gjenforent USA er lang. Og den krever mye mer enn gode taler.