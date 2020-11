I vår foreslo regjeringen å legge ned 37 av 60 tingretter. Forslaget ble stoppet av opposisjonspartiene på Stortinget, som med støtte fra Frp har flertall. Det må åpenbart ha provosert regjeringen kraftig å få en av sentraliseringsreformene sine stanset med hjelp av tidligere regjeringskamerat Frp.

I stedet for å ta en åpen debatt om antall tingretter og jordskifteretter i distriktene, prøver regjeringen seg nå på en omkamp gjennom en tilsynelatende uskyldig språklig endring. Heretter heter det ikke tingretter, men rettssted og det skal være – ikke overraskende – 23 av dem i landet. Regjeringen hevder at dagens tingretter vil bestå, men da som "rettslokaler".

De eksisterende tingrettene skal med dette ikke lenger være egne rettsinstanser, som de er i dag, men innordnes i de større, regionale rettskretsene. Innenfor hver krets skal hovedadministrasjonen disponere og omdisponere ressursene selv, og regjeringen ønsker ikke å stille krav om minimumsbemanning ved rettslokalene.

Nå har det brutt ut full ordkrig mellom representanter fra regjeringspartiene og opposisjonspartiene. Beskyldningene hagler om desinformasjon, om at Sp ligner på Trump-administrasjonen og om omskriving av historien. Det er med på å fordumme og ødelegge en viktig debatt om hvordan rettssikkerheten og viktige kompetansearbeidsplasser best kan ivaretas.

Denne prosessen er et godt eksempel på at man ikke ser ting i sammenheng. Derfor blir summen av alle reformene et uomtvistelig bortfall av kompetansearbeidsplasser i distriktene. Forsvinner tingrettene vil det også påvirke rekrutteringen til andre, juridiske kompetansearbeidsplasser.

I et debattinnlegg i iFinnmark skriver Kristin Tollefsen, som er leder og hovedtillitsvalgt for NTL Domstolene, at "Når det sies at ingen domstoler skal legges ned, er dette direkte feil." Hun skriver videre at "Jf. domstolloven kan det bare være (1) domstol i hver rettskrets. Når regjeringen nå ønsker å redusere antallet rettskretser fra 60 til 23 for tingrettene, og 34 til 19 for jordskifterettene, sier det seg selv at 37 tingretter og 15 jordskifteretter skal legges ned."

Regjeringen og Frp ønsker nå å ekspressbehandle saken i forbindelse med budsjettforhandlingene på Stortinget. Det viser hvor liten respekt regjeringen har for debatten som har vært om domstolsstrukturen siden Domstolkommisjonen la fram rapporten sin før jul i fjor.

Prosessen med nedlegging av flertallet av landets tingretter har fått sterk kritikk fra dommere ved både jordskifterettene og små tingretter, det gjør den også nå. Mindre tingretter og jordskifteretter har ikke vært godt nok representert eller lyttet til. Virkelighetsbeskrivelsen har på langt nær vært den samme i synet på de små tingrettene.

Et rettslokale er og vil være en underavdeling, og ikke en fullverdig domstol. Å bruke ordet sammenslåing i stedet for nedlegging endrer ikke på det faktum at jordskifteretter og tingretter i praksis blir lagt ned.