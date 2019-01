Kampen om Distrikts-Norges framtid

Stortingets første sak i 2019 var den brede debatten om Granavolden-erklæringen, dokumentet hvor Erna Solbergs nye flertallsregjering beskriver sine ambisjoner for norsk politikk de kommende årene.

Debatten bekrefter to ting.

For det første at nå er den reelle makta samlet i regjeringa. Den har forlatt Stortinget. KrF har fått noen vesentlige gjennomslag, men der stopper det. De sitter ikke lenger på vippen. Nå er de bundet til masta på det gode skip Erna Solberg. Det forplikter dem til å forsvare alt fra helseprivatisering til Solbergs sentraliseringsagenda.

For det andre bekrefter debatten at opposisjonen er i ferd med å samle seg om saker som vil prege årets kommunevalg, debatten i Stortinget framover og ikke minst stortingsvalget i 2021.

Den rødgrønne skepsisen mot privatisering av velferdstilbud er ikke ny. Heller ikke kritikken av regjeringens sprik mellom ord og handling i alt fra næringspolitikk til klimapolitikk til samferdsels- eller eldrepolitikk.

Men det er verdt å merke seg at opposisjonen, inkludert storebror Arbeiderpartiet, ser ut til å signalisere omkamper om noen av de største reformene Erna Solberg har fått gjennomført. Ikke bare det: Selv noen av linjene som lå fast i Stoltenberg-regjeringen, ser nå ut til å stå for fall.

Ikke minst gjelder dette tanken om såkalt næringsnøytralitet, teorien om at skattesystem og støttesystem må "likebehandle" ulike næringer. Resultatet er sterk begrenset mulighet til å satse på enkeltnæringer og enkeltindustrier. Logikken appellerte sterkt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg, og fikk ham blant annet til å sette foten ned for en sentral del av norsk biodrivstoffsatsing.

Under statsviteren Støre har dette ideologiske opphenget vært på vei ut av Arbeiderpartiets verktøykasse. Denne uka tok Ap-lederen et endelig oppgjør. "Vi skal ikke nøye oss med nøytral næringspolitikk, men virkelig satse på de områdene der vi har naturlige fortrinn", sa Støre. Han lovte også "politifolk nær deg", og en fastlegeordning som "fungerer også i distriktene". Jammen stemte ikke Ap til og med for Senterpartiets forslag om å skyte Mangen- og Hobøl-ulvene.

Aps nye linje sier mye om hvor viktig distriktsspørsmålet er i dagens politikk. Solberg-partienes eneste forsvar er å prøve å avfeie sentraliseringskritikken, særlig fra Sp, som "stakkarsliggjøring" av distriktene. Det henger ikke på greip. Spesielt ikke fra borgerlige partier som har latt Solbergs storby-regjering systematisk sette sine egne sterke distriktsstemmer til side. En opposisjon som samles om å bygge landet, hele landet, vil ha stor tyngde i valgkampen som nå er i gang.

Oppsummert Stortingets sak 1 1 Stortinget har debattert den nye flertallsregjeringens styringsdokument, Granavolden-erklæringen. Skjerper seg 2 Debatten vitner om at tonen i distriktsdebatten i åren som kommer vil bli enda krassere enn den hittil har vært. Viktig for valget 3 Solbergs sentraliseringsreformer har klart å samle opposisjonen i en reell motkraft. Det gir dem lite makt så lenge KrF er i regjering - men det gir stor appell hos velgerne.