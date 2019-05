Kamp mot et nedrig våpen

Statsminister Erna Solberg varslet at Norge vil bidra med én milliard kroner til kampen mot seksuell vold i krig og konflikt, da hun åpnet den internasjonale konferansen «Ending Sexual and Gender-Based Violence in Humanitarian Crises» i Oslo fredag.

Norge arrangerer konferansen i samarbeid med FN, Irak, Somalia, De forente arabiske emirater og Den Internasjonale Røde Kors-komiteen.

Representanter fra over 90 land og frivillige organisasjoner fra hele verden var samlet i Oslo, blant annet sammen med fredsprisvinner Denis Mukwege, en rekke ministre og flere FN-topper.

Målet med konferansen er å intensivere kampen mot seksuell vold i krig og konflikt, gjennom å styrke de internasjonale politiske forpliktelsene, og for å samle inn mer penger til formålet. Som utenriksminister Ine Eriksen Søreide presist oppsummerte under konferansen, har innsatsen mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser hatt altfor lite politisk oppmerksomhet og vært kritisk underfinansiert.

Det er gledelig at Norge setter seg i førersetet i kampen mot dette nedrige våpenet som rammer sivile kvinner og barn i krigs- og konfliktområder. Det er grundig dokumentert at seksuell vold brukes systematisk og planmessig, som et strategisk virkemiddel i krig og konflikter.

Da Nobels fredspris i fjor ble til tildelt den kongolesiske legen Denis Mukwege og IS-overlevende Nadia Murad for bekjempelsen av seksuell vold i krig og konflikt, ble det satt et etterlengtet internasjonalt søkelys på dette uvesenet.

Fordi voldtekt og seksuelle overgrep er tabubelagt, og ofte ikke blir snakket om, var det mange som ikke har vært klar over omfanget av slike overgrep i krigsområder.

Etter nobelprisutdelingen kan ikke lenger verden lukke øynene for det som skjer. Seksuelle overgrep i krig og konflikt må tas på større alvor. Volden må forebygges, ofrene må få bedre hjelp, og de ansvarlige må straffeforfølges.

Milliarden Norge bevilger til dette viktige arbeidet, kommer i tillegg til den ordinære bistandsbudsjettet. Pengene skal fordeles over tre år.

Det er et godt utgangspunkt, men det er avgjørende at verdenssamfunnet kjenner sin besøkelsestid, og følger på med både økonomiske bidrag og med et større politisk engasjement. Dette handler om grusomheter utført mot samfunnets aller svakeste. Vi kan ikke lenger lukke øynene for disse umenneskelige misgjerningene.

Det var også statsminister Erna Solbergs hovedappell da hun åpnet konferansen: "Vi kan ikke lenger stå og se på. Det er tid for handling", sa slo hun fast.

Da må vi satse på at flere statsledere tar Solberg på ordet. Tiden for handling er overmoden.

