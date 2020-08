Jubileum for sivil ulydighet

Nord-Europas høyeste foss på over 650 meter, med nesten 300 av dem i fritt fall, skulle temmes og brukes til kraftproduksjon.

Det resulterte i den såkalte Mardøla-aksjonen i august året etter. En liten, men slagkraftig gruppe av akademikere, med øko-filosofer i spissen, gikk sammen med naturvernere, bønder og studenter. De lenket seg sammen for å stoppe bulldosere og gravemaskiner, i den første sivilt ulydige demonstrasjonen i norsk historie.

Fredag og lørdag markeres at dette er 50 år siden, med seminar, debatt og konsert i Eikesdal, som nå ligger i Molde kommune. På agendaen står grønn vekst, vind- og vannkraft, demokrati og økofilosofi som tankegang bak vern av naturmangfold.

Den ikke-voldelige Mardøla-aksjonen fikk stor oppmerksomhet i media. De maktet å sette natur- og miljøvern ettertrykkelig på dagsorden og har vært til inspirasjon for yngre generasjoner opptatt av naturverdiene vi har både her i landet og på verdensbasis. Aksjonistene ble et forbilde for Alta-aksjonen et tiår senere, og for Bellona, Natur og Ungdom og andre.

Protestene førte likevel ikke fram. Utbyggingen gikk sin gang. I løpet av 1974 lå fossen i rør og det som den gang opplevdes som framtidsrettet kraftproduksjon hadde vunnet.

To måneder i året bruser Mardalsfossen likevel i fri flyt. Mellom 20. juni og 20. august er nemlig demningene åpne og man kan oppleve naturen slik den egentlig er. I stedet for at fastboende og turister totalt ble frarøvet den spektakulære fossen, kan man i dag nyte godt av kraftverkets strømproduksjon og få en naturopplevelse. Disse to månedene kan man være med på fotturer, konserter og andre arrangementer oppunder fossen.

Med andre ord kan Mardalsfossen tjene som et eksempel på at det kan være mulig å inngå “delt løsning” mellom næring og natur. Det var antakelig et magert plaster på såret for aksjonistene den gangen på 70-tallet, og for alle som kjempet for naturens frie spillerom. Men det er likevel verdt å dvele ved ordningen.

Siden Norge fikk sin første miljøvernminister i 1972, har konfliktene mellom kraft- og næringsutbygging og forvaltning av naturressursene fortsatt å engasjere. Ofte oppleves dagens klimadebatt polarisert og svart-hvitt. Jamfør diskusjonen om vindmølleparker som pågår i mange landsdeler.

Kanskje kan kompromisset Mardøla være til inspirasjon når miljøvern versus kraftutbygging, næringsutvikling og arbeidsplasser virker som et fastlåst enten-eller-spørsmål.