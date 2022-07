Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Finanspolitisk talsperson for Sp, Geir Pollestad, skriver i en betimelig Facebook-post mandag: "Det er tørke i Europa. Me står på tampen av to år med pandemi. Det er krig i nabolaget vårt. Dei globale matvareprisane aukar kraftig. Med dette bakteppet: Kan me i Norge slutte å bruka matjorda vår til å bygge boliger og industri?"

Pollestad viser til at matjorda er en nasjonal ressurs som må forvaltes nasjonalt. "Det betyr ei omlegging der det vert slutt på at ein lokalt kan ofre noko matjord her og noko der til ymse gode formål. Berre i Rogaland er det planar om å bygga ned meir enn 20.000 dekar matjord. Dei planane må – i lys av den globale matvarekrisa – endrast", skriver Pollestad. Det er vi enige med Pollestad i.

Det er både uklokt og usolidarisk om Norge ikke produserer så mye mat på egne jorder som mulig. Slik bidrar vi med det eneste vi kan bidra med, for å holde matprisene på det internasjonale markedet nede.

FNs rapporter om verdens matvaresituasjon blir mer dramatiske og deprimerende for hvert år. "Antallet mennesker som lider av sult, steg globalt til så mange som 828 millioner i 2021, en økning på rundt 46 millioner siden 2020", kan vi lese i FNs rapport om verdens matvaresituasjon 2022.

I tillegg til at jordvernet må styrkes ytterligere både her til lands og i andre land, må handelen med mat bli mer rettferdig. Det viser FN-rapporten tydelig. "Alle" er enige om at den internasjonale sulten skal bekjempes, helst innen 2030, men utviklingen går altså feil vei.

FN slår fast at krig, klimaendringer, økonomiske sjokk kombinert med høye kostnader for næringsrik mat og økende ulikheter vil fortsette "å utfordre matsikkerhet og ernæring". Det skal en systemendring til for å kunne endre situasjonen, mener FN.

"Ein må ta upopulære val for å nå dette målet, men etter mitt syn har me ei plikt til å gjera dette. Ingen regjering har hatt meir offensive mål for matjord og beredskap enn dagens – og eg gler meg til å gjennomføra politikken", skriver Sps Geir Pollestad.

Det er liten tvil om at Ap-Sp-regjeringa må ta upopulære valg for å styrke jordvernet. Det handler om å hindre etterlengtede veiprosjekter, om å sette en stopper for store næringsbygg, stoppe utbygging av bygdesentrum og lignende.

Det er å håpe at Sp får gjennomslag i regjeringa for å styrke jordvernet betydelig – og raskt. Pollestad viser til formuleringer i Hurdalsplattformen, men det er handling som teller.