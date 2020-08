Jordbær fra skyggenes dal

I det norske jordbruket ligger jordbærproduksjon helt i grenseland mot industri: Prisen settes i det frie markedet. Investeringene er enorme, muligheten for tap er stor.

I år har værforholdene gjort produksjonen liten, og da stiger prisen: 50 kroner er nå et slags prisgolv for en kurv.

Produksjonen er også ekstremt arbeidskrevende. De største produsentene har 100 ansatte i åkeren i de hektiske sommermånedene. Da må lønns- og arbeidsvilkårene være ryddige. Det er de, i altfor stor grad, ikke.

Tariffen for arbeid i jordbruket setter for tiden gulvet for lønn til 123 kroner timen.

I fjor sommer fikk ansatte i Vik i Sogn ned i fem kroner per kurv, avslørte VG. I år er det en jordbærprodusent på Hadeland som har havnet i søkelyset. Polske ansatte viser til lønnsutbetalinger på 1807 kroner for to ukers arbeid.

Problemet er større enn noen enkelttilfeller. I fjor avdekket Arbeidstilsynet at 8 av 17 kontrollerte virksomheter brøt minstelønnsbestemmelsen.

Det betyr at jordbærene vi setter på sommerbordet ikke bare er resultat av dårlig lønnet arbeid. Det kan meget vel være resultat av kriminell virksomhet.

Det er forstemmende at Arbeidstilsynets oppmerksomhet ikke ser ut til å ha ryddet opp i bransjen. Slik plukkerne fjerner råtne bær må useriøse produsenter lukes ut av landbruket.

Så gjenstår det et mer tungløst problem: Den lave lovlige minstelønna i norsk jordbruk. De som jobber for norske bønder har hatt dårligere lønnsutvikling enn industriarbeidere de siste tiårene. Men det er ikke rart: Også bøndenes inntekter, som betaler arbeidernes lønn, har sakket akterut i forhold til andre grupper i samfunnet.

Sekretær Arvid Eikeland i Fellesforbundet påpeker at utviklingen har skjedd som et resultat av politiske vedtak og fremforhandlede jordbruksoppgjør.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at også den lovlige, allmenngjorte minstelønna i jordbruket er "veldig lav", og bør opp. Men også han sliter med å sette ord på den nødvendige konsekvensen: At vi må betale mer for maten.

Dette viser hvor vanskelig det er å få gjort noe med problemet. Arbeidskrevende grøntproduksjoner har det til felles at de konkurrerer med utenlandske produsenter i butikkhyllene. Om prisen på norsk mat stiger som følge av økt lønn i åkeren, kan resultatet like gjerne bli økt import – og korn på jordbærjorda.

Folk flest forstår at et lønnsnivå på 123 kroner timen er uholdbart. Det er en nødvendig erkjennelse på veien mot en riktigere, høyere prising av norsk mat.