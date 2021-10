Jord kan ikke dyrkes i høyden

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Et område med matjord i Sandefjord i Vestfold skal omdisponeres til industri. Beliggenheten like ved E18 er naturlig nok en attraktiv plassering for næringsbygg, med både god synlighet og lett tilgang ut på motorveien for transport.

Her ligger dyrka mark og matjord flatt og fint tilgjengelig. Det er ikke vanskelig å forstå utbyggers ønsker, det er jo enkelt og lite kostnadskrevende å bygge på flatmark.

Som Nationen har vist i en lang rekke artikler, er det svært dårlig nasjonal oversikt over den totale nedbyggingen av matjord her i landet. Stortingets maksimumsmål for nedbygging av matjord følges ikke opp. Kommunene gjør de lokale vedtakene.

Bondelaget, Naturvernforbundet og Jordvern Vestfold har kjempet imot den aktuelle nedbyggingen. Omdisponeringen er likevel vedtatt. Stikk i strid med at "alle" vet at matjorda trenger vern, for å sikre produksjon av mat og selvforsyning.

Når nedbyggingen i tillegg blir forsøkt bøtt på med at de øverste 20–25 centimeterne med matjord skal skrapes av og flyttes, kommer det absurde fram. 4600–6000 kubikkmeter matjord skal kjøres vekk og legges oppå et annet jorde, to mil unna.

Det er som en god, gammeldags molbohistorie, eller som Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold sier til Nationen: "Et glimrende eksempel på hvordan det ikke skal gjøres".

Ifølge Jordvern Vestfold vil en lastebil med lasteevne på 20 kubikkmeter måtte kjøre opptil 290 turer tur-retur for å frakte jorda, noe som tilsvarer mellom 9200 til 11.600 kilometer totalt. Det svært lite miljøvennlig og det er dessuten lite smart.

Å legge matjord oppå matjord vil ikke føre til at man beholder det totale dyrkbare arealet – man kan altså ikke dyrke i høyden.

Riktignok kan blanding og forbedring av jordmasser ha positiv effekt, men landbrukssjef i Sandefjord kommune, Einar Idland innrømmer at flytting av matjord til allerede dyrkede arealer sjelden vil gi avlingsøkning som er lik tapet av avling på det arealet jorda flyttes fra.

Tilfellet i Sandefjord er, på toppen av selve vedtaket om omdisponering, et grelt eksempel på at utbyggere klarer å overbevise kommunen og få dem med på laget, bare "løsningen" er kreativ nok.

Hvilken kommune tør å si nei til vekst, nytt næringsliv og medfølgende muligheter for arbeidsplasser? I den konkurransen taper bønder og matproduksjonen altfor ofte.

Nedbygging av matjord må forbeholdes tilfeller der det er samfunnskritisk å avse dyrka mark. Det er ikke tilfellet her. Jorda må ha bedre vern.