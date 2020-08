Det har siden juni vært klart at han blir Det demokratiske partiets presidentkandidat. På landsmøtet, som i år er sterkt forsinket og blir avholdt digitalt, ble Joe Biden offisielt valgt som utfordrer til sittende president Donald Trump.

At landsmøtet blir avholdt på nett har ikke stoppet prominente, tidligere politikere fra både Det demokratiske partiet og Det republikanske partiet å uttrykke sterk støtte til Biden. Å få Donald Trump ut av presidentstolen i Det hvite hus er målet Demokratene nå samler seg om.

Den 78 år gamle presidentkandidaten fra arbeiderklassebyen Scranton i Pennsylvania, som var Barack Obamas visepresident fra 2009-2017, forsøker derfor å forene både eget parti og misfornøyde republikanere mot Trump En konsekvens av dette er at venstresiden, der Bernie Sanders står sterkt, får lite taletid, mens moderate demokrater og republikanere får mer oppmerksomhet under møtet.

Det er et tydelig tegn på hvilken retning Biden trekker Det demokratiske partiet i. Å overbevise demokratiske velgere som valgte å sitte på gjerdet under det forrige presidentvalget og misfornøyde republikanske velgere, blir noe av det viktigste Biden gjør i høst.

Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor han gjør det. Som tidligere president Bill Clinton uttalte i sin tale til kongressen: "I slike tider som dette burde Det ovale kontoret vært et kommandosenter. I stedet er det et stormsenter. Det er bare kaos." Clinton angrep Trumps håndtering av koronasituasjonen, som han mener har ført til at USA er i toppsjiktet på antall smittede og døde i befolkningen.

En viktig årsak til at Donald Trump for fire år siden ble valgt som president, var økende misnøye og forskjeller i USA. Den demokratiske presidentkandidaten Hillary Clinton ble, selv om hun fikk klart flere stemmer enn Trump, sett på som en del av den bestående makteliten mange amerikanere hadde gått lei av.

Trump har derimot gjort lite for å tette gapene i det amerikanske samfunnet, men derimot brukt enhver anledning til å gjøre forskjellene enda dypere. Ikke minst har han under Black Lives Matter-kampanjen bidratt til å skape ytterligere splid i befolkningen.

Den tidligere republikanske utenriksministeren Colin Powell støtter også Bidens kandidatur, og er overbevist om at Biden er den som vil gjenreise "amerikansk lederskap." Per i dag tyder mye på at Joe Biden vinner valget 3. november. Gjør han det, står han overfor store utfordringer.

Biden er en pragmatiker som søker samarbeid på tvers av politiske motsetninger. Det gjenstår å se om han også klarer å samle landet - og samtidig holde partiet samlet - dersom han blir valgt til USAs neste president.