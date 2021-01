Jobbskaping etter koronaen

“Noen kommer til å gå konkurs”, har Erna Solberg (H) sagt. Kritikerne oppfatter det som et skuldertrekk fra statsministeren, at hun tar lett på bedriftenes utfordringer med koronarestriksjoner, nedstenging og forsinket utbetaling av krisepenger fra staten.

Særlig restaurantbransjen, hoteller og reiseliv, kulturliv og arrangører har lidd store inntektstap det siste året. Så langt er det likevel rapportert inn færre konkurser enn i et normalår i Norge.

Inntil november i fjor hadde gjennomsnittlig 67 foretak gått konkurs hver uke i 2020. Det er ti færre per uke enn året før. De mest utsatte bransjene har vært bygg- og anlegg, varehandel og servicenæringen.

SSBs tall viser 3240 konkurser i Norge per november 2020, mot 3700 på samme tid i 2019. Koronaen har altså ikke “tatt livet av” så mange bedrifter som man kunne frykte. Foreløpig. Tall og statistikk for hele fjoråret er ventet i slutten av denne uka.

Det er de ansatte, arbeidstakerne, som har måttet ta den største økonomiske støyten og problemene med koronanedstengingen.

Ved inngangen til desember var det registrert 195.000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er 6,9 prosent av arbeidsstyrken og de lokale variasjonene er store.

Vi snakker om mennesker som er blitt permittert - noen helt siden mars i fjor, andre i to omganger - og i tillegg mister retten til feriepenger. For mange av dem er framtida usikker.

NHOs årskonferanse vil “vise veien ut av koronakrisen og løfte frem kvinner og menn som skaper verdier og arbeidsplasser i hele Norge”, slik NHO-president Arvid Moss formulerer det.

Arbeidsgiverorganisasjonen mener “hensynet til jobbskaping må gjennomsyre all politikk” når vi etter hvert har pandemien under kontroll og er tilbake i en mer normal hverdag.

Visst skal vi sikre arbeidsplasser og bedrifter. Og skape nye, grønnere alternativer på skuldrene av de som eksisterer i dag. Framover er “bærekraft” et uunngåelig begrep. Økonomisk for bedriftene, miljømessig for klimaet og politisk for hele landet.

Pandemien har påskyndet digitaliseringen av arbeidslivet og gitt oss erfaring med å jobbe, skape og samhandle på tross av fysisk avstand. 2020 har også vist hvordan verdiskaping over hele landet er en styrke for nasjonen som helhet og hvordan produksjon, transport og infrastruktur uløselig knytter Norge - og verden - sammen.

Dette må videreutvikles og utnyttes til å skape flere arbeidsplasser også i distriktene, for å opprettholde bosetting over hele landet. Til det trenger vi aktiv, politisk vilje.