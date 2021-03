Jo, det kommer en tid etter korona

Hvem kunne egentlig forestille seg hvordan det skulle bli? Da vi hentet ungene hjem fra skolen 12. mars 2020 og installerte oss på hjemmekontoret, hvem kunne se for seg at vi kom til å leve med den samme sosiale nedstengingen, med restriksjonene og med pressekonferansene også 365 dager senere?

Dette er en maraton de færreste av oss er bygd for. Likevel klorer vi oss fast. Etter tallene å dømme har Norge klart seg bedre enn mange andre land. Over 620.000 vaksinedoser er satt. 76.000 nordmenn har fått påvist koronasmitte. 632 er døde. Det kunne vært veldig mye verre.

Koronadugnaden hadde vært umulig uten det tillitsbaserte fellesskapet den springer ut av. Den tilliten er fundert i velferdssamfunnet Norge har bygget opp over tid.

Nordmenn har kunnet stole på at når de blir pålagt å stenge butikken og gå hjem fra jobb, så får de hjelp til å klare seg økonomisk på annen måte. Blir vi permittert, blir vi tatt vare på. Syke får helsehjelp. Vi har rettigheter når staten tar styringen. Dette er politikk, og koronapandemien har vist hva et velferdssystem med solide offentlige tjenester betyr for beredskap og krisehåndtering.

Vårt viktigste mål har vært å holde smittetrykket og -spredningen nede slik at vi ikke overbelaster helsetjenesten og sprenger intensivkapasiteten. Det gjelder fortsatt, men nå røyner det på.

Når vi egentlig er på oppløpssiden og alle er slitne, stiger R-tallet urovekkende og landet er på full fart inn i en tredje bølge. Med det følger skarpere diskusjoner og mer politiserte argumenter, om vaksinefordeling, om hovedstaden som episenter, om tempoet i vaksinedistribusjon. Og tidligere i uka, om hvorvidt regjeringen forvirrer mer enn de oppklarer med sine gjentatte pressekonferanser om kommende, mulig innstramming.

Når det kniper, knaker det i konsensusen og ulikhetene kommer tydeligere fram. For dugnaden har rammet skjevt og tiltakene for å hindre koronaspredning har også påført skader og kostet dyrt. Folk har mistet livsverket, sårbare barn har fått det verre, overgrep har kunnet skje i det skjulte, noen har falt gjennom sikkerhetsnettet. Svært mange har hatt og har det vanskelig.

Det går ikke over helt av seg selv. Koronaen vil henge ved samfunn og enkeltmennesker i lang tid. Myndighetene må være forberedt på at også livet etter pandemien vil kreve ekstra innsats og bistand fra det offentlige. Når næringsliv og bedrifter har gått over ende, når mennesker har levd alene og isolert i et år, da trengs gjenoppbygging etterpå. Det kommer med andre ord en ny dugnad.