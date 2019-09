Jernbanen trenger nye gjerder

I løpet av den norske beitesesongen blir mange hundre husdyr drept eller lemlestet av tog. 3500 dyr på fire år er tapt, ifølge en oversikt fra samferdselsministeren.

Det vakte internasjonal oppsikt da 110 tamrein ble påkjørt langs Nordlandsbanen i 2017 – til tross for at reineiere ved flere anledninger hadde varslet det daværende NSB om rein på skinnene.

I tillegg til tapet av tamdyr kommer tusenvis av vilt som går tapt på jernbanen.

Avbøtende tiltak som fartsgrense og bevæpning av togpersonell for raskere avliving av påkjørte dyr er nettopp bare avbøtende. Dyr (og for den saks skyld, folk) må gjerdes fysisk ute fra skinnegangen.

Til dels uklare avtaler fra før krigen gjør det mulig for staten å prosedere på at den ikke har gjerdeplikt. I 2012 vant det daværende Jernbaneverket fram i Høyesterett med sitt syn om at det ikke var generell gjerdeplikt langs norske skinner.

Melkebonde Lars Madland mistet en ku på sporet i Varhaug i fjor. Han gikk til Jæren tingrett, men fikk verken erstatning for kua eller medhold i kravet om gjerdehold. Flere saker i området er varslet.

Bønder som krever opprusting av gjerder mellom jernbanen og sine beiteområder, får høre av Bane NOR at selskapet "ikke har gjerdeplikt etter den enkelte grunneiers behov".

Det er en sneversynt holdning. Bane NOR sin praksis går ikke bare ut over "enkelte grunneiere", men næring og dyrevelferd her i landet. Utsagnet er egnet til å styrke bøndenes mistanke om at Bane NOR spekulerer i at det er billigere å erstatte påkjørte dyr enn å hindre at de blir påkjørt. Det er en iskald logikk: Da jernbanen ble bygget, var arbeidskraft til gjerdehold billig, mens kyr var dyre. I dag er det omvendt.

På Oppdal er det bedre tone mellom bønder og jernbaneselskap, selv om 15 storfe er døde på togskinnene gjennom kommunen bare i år. Her samarbeider beitenæringen og Bane NOR om gjerding: Statens baneselskap betaler for materiell, bøndene setter dem opp.

Dette samarbeidet forebygger skade. Samtidig etablerer den en praksis som mange i beitenæringene er skeptisk til: At næringen selv må bruke arbeidstid på å forhindre skade den blir påført av jernbanen.

En regjering som nylig har lagt ned pelsdyrhold av hensyn til dyrevelferd, burde ikke sky drastiske virkemidler for å fjerne beitedyr og vilt fra skinnene.

Det er rosverdig at stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) vil følge opp saken. Tusener av døde og lemlestede dyr langs norske skinner er et stort problem, både etisk og økonomisk.

