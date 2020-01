Ja til statlig luftambulanse

Det er både naturlig og gledelig at Ap-leder Jonas Gahr Støre lover å prioritere statlig overtakelse av luftambulansetjenesten dersom han blir statsminister. Forutsetningen er selvsagt at beredskapen dermed blir retningsgivende for organiseringen av luftambulansen, og ikke prisen.

I halvannet år har det hopet seg opp negative erfaringer med å legge vekt på lav pris i en anbudsrunde. Befolkningen i Nord-Norge har betalt for det med utrygghet for liv og helse.

Luftambulansetjenesten er en kritisk tjeneste. Det handler om folks liv og helse. Det er både uholdbart og uverdig at befolkningen i Nord-Norge ikke har en trygg og forutsigbar luftambulanse.

Situasjonen har vært uholdbar lenge, helt siden det våren 2018 ble klart at Babcok vant anbudet på luftambulansetjenesten ut fra lavest pris, til tross for at det ble satt strenge krav til beredskap da anbudet ble utlyst. Selskapet overtok tjenesten 1. juli i fjor.

Annonse

Onsdag møtte helseminister Bent Høie (H) enda en gang i Stortinget for å redegjøre for mangelfull beredskap i luftambulansetjenesten i nord.

Denne gangen var bakgrunnen at Helse Nord måtte sette krisestab i desember i fjor. Halvparten av flyene sto på bakken. Helse Nord-direktør Lars Vorland understreket at når helseforetaket setter krisestab, er det alvor. "Det gjør vi ikke ofte", sa Vorland. Han fant det nødvendig å understreke at hele Nord-Norge er avhengige av luftambulansen – spesielt Finnmark som trenger beredskap for kortbane.

Opposisjonspartiene har med god grunn mistet tålmodigheten med helseminister Høies forklaringer og bortforklaringer i en så alvorlig sak. Høie har tidligere lovet Stortinget at en forsvarlig luftambulanse-beredskap skulle være på plass i nord i oktober i fjor. Så ble det altså krise igjen i desember.

Statsråden kan nok takke Frps trusler om regjeringskrise for at han ikke i enda større grad ble gjenstand for medienes kritiske søkelys etter redegjørelsen onsdag. Frp gikk ut med at "begeret var fullt" fordi Solberg-regjeringa henter hjem syke barn og moren deres som har IS-sympatier, til Norge.

Helseminister Høies møter Ap-lederens løfte om statlig overtakelse av den kritiske luftambulansetjenesten, med å anklage Støre for "å forhåndskonkludere" fordi det er satt ned et ekspertutvalg som skal utrede ordningen. Dét lyder mildt sagt hult. De negative erfaringene fra Nord-Norge på Høies helse-vakt bør veie minst like tungt som noe "ekspertutvalg".

Statsråden burde dessuten i langt større grad ha lyttet til de som er eksperter på luftambulanse i nord, og til fastlegene i Nord-Norge som har førstehåndskunnskap om behovet for beredskap og konsekvensene av å ikke ha trygg beredskap. Og ikke minst: Til befolkningen i Nord-Norge, som må betale prisen gjennom utrygghet for liv og helse.