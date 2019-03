Is i magen på Gardermoen

Trafikkveksten ved Oslo Lufthavn Gardermoen har vært høyere enn hva myndighetene så for seg da flyplassen ble åpnet i 1998. Trafikktallet er doblet fra 14 til 28 millioner årlige passasjerer. Transportøkonomisk institutt anslår at veksten vil fortsette med omkring 2 prosent årlig fram mot 2030.

Da vil flyplassens to rullebaner ha nådd sin kapasitetsgrense, og en tredje rullebane må stå klar, mener Avinor.

Den lokale motstanden mot økt lyd- og luftforurensning og avrenning fra enda en rullebane er ikke til å kimse av. Jordvernhensynet er et nasjonalt hensyn, ikke et spørsmål for Romerike.

Avinor peker på at biodrivstoff er her allerede, og at elfly kommer. Norge har et godt ressursgrunnlag for begge deler. Men utslippene blir ikke borte med bio- og elektrisk drevne fly. Og det holder ikke å gjøre veksten i flytrafikken utslippsfri. Utslippene fra flytrafikken må ned. Da må bio- og elektrisk drevne flygninger erstatte, ikke komme i tillegg til dagens fossile flytrafikk.

Vår geografi og spredte bosetting gjør Norge til et flyland, særlig innenriks. Totalt sett er det befolkningen på Østlandet som står for brorparten av flyturene. Men det er befolkningen i Nordland, Troms og Finnmark og på Vestlandet som flyr mest per person per år, både privat og i jobbsammenheng. Slik vil det være også fremover.

Allerede i dag er det distriktsbefolkningen som betaler mest per flytur, også til og fra Gardermoen. En full flyplass betyr at prisen per flybevegelse går i været. Vi kan ikke stelle oss slik at distriktsbefolkningen blir skviset ut. Nødvendige jobb- og privatreiser til og fra distriktene må ikke fortrenges av Østlandets masseflyturisme og jobbreiser til steder ute i Europa som fint kan nås med tog.

Det er Avinors jobb å planlegge for en realistisk trafikkutvikling. Også fremtidens flyreisende må ha et skikkelig tilbud. Den beste måten å unngå tredje rullebane på, er å kutte i trafikkveksten før den skjer. Da må Avinor slutte med bonusordninger som i seg selv driver trafikken opp.

Vi forutsetter at de 20 milliardene som spares ved å droppe tredje rullebane på Gardermoen øremerkes tiltak som gjør utenlands flytrafikk mindre attraktivt.

Ellers frykter vi at resultatet blir en sentralisert og usosial flytrafikk, og flere bilturer til svenske flyplasser.

Oppsummert Snart full 1 Dersom trafikkveksten ved Gardermoen fortsetter, er flyplassen full om 11 år Uheldige konsekvenser 2 Det betyr dyrere avganger og en mer distriktsfiendtlig flytrafikk her i landet. Høna og egget 3 Tredje rullebane må gjøres overflødig gjennom kraftfulle kutt i trafikkveksten.