Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det siste året har matprisene økt med over 30 prosent globalt, ifølge prisindeksen til FNs organisasjon for ernæring og landbruk. Grunnleggende kilder til næring som sukker, planteolje og hvete har økt mest i pris.

– Vi har ikke vært så nær å kunne forutsi en knapphet som vi er nå, sier Christian Anton Smedshaug, analytiker og daglig leder i AgriAnalyse, til NRK.

Tørke i land som USA, Canada og Kasakhstan gir 29,3 millioner tonn mindre korn enn ventet, ifølge FN.

Stabile, regulerte nasjonale matpriser gjør at norske forbrukere i første omgang skånes for krise-prisøkninger. De betaler for tiden rekordlave 11 prosent av sin disponible inntekt på mat.

Men prisen på importert mat øker. Det gjør at den internasjonale utviklingen vil slå inn også i norske husholdningsbudsjett.

Norsk jordbruksareal metter langt flere enn for noen tiår siden. Det skjer gjennom god agronomi, blant annet optimalisert bruk av mineralgjødsel. Også kunstgjødselen ble 5 til 17 prosent dyrere i september, da den internasjonale handelen med innsatsfaktorer sviktet i å levere.

Yara har kuttet produksjonen av ammoniakk i Europa på grunn av høyere gasspris, mens Kina kutter sin eksport av gjødsel for å sikre egen matproduksjon.

Utviklingen kan bli selvforsterkende. Når små land uten egen gjødselproduksjon opplever matproduksjonssvikt, vil de søke å begrense sin mateksport. Det går ut over land som er avhengig av, eller som har gjort seg mer avhengig av, import.

Norge er landet hvor Kristian Birkeland og Sam Eyde, gjennom selskapet Hydro, var ledende i utviklingen av mineralgjødselproduksjon ved hjelp av elektrolyse. Vi har fortsatt vår egen gjødselproduksjon, men er altså avhengig av å importere flere av bestanddelene.

Norge har rike ressurser for matproduksjon som verken krever gjødsling eller import av innsatsfaktorer. Norsk utmark har tidligere levert milliarder av fôrenheter til norske beitedyr.

Bruken av denne ressursen er dessverre kraftig redusert, gjennom målrettet politikk der innmark, gjødsling og importert kraftfôrråvare er gjort billigere enn utmarksbeite, og der rovdyrpolitikken har gjort bruk av store utmarksområder umulig i praksis.

Den internasjonale utviklingen viser hvor kortsiktig og enøyd denne politikken har vært, og hvor viktig det er å endre den. Vi må produsere mer mat på norske ressurser over hele landet.