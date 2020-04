Internasjonal beredskap

Ikke engang USAs president Donald Trump tror nå at kampen mot koronaviruset vil være vunnet til påske. Henstillingen til amerikanerne om å holde seg hjemme, og ikke være flere enn ti samlet, er forlenget til 30. april. Den nye "victory-datoen" har Trump satt til første juni. Det kan nok holde hardt.

Tirsdag formiddag norsk tid var over 164.000 amerikanere registrert med koronasmitte, og 3170 døde i New York og rundt 2.500 totalt i USA. (Oppdater)

I Europa er Italia og Spania hardest rammet. Per tirsdag formiddag var nær 102.000 registrert smittet, og over 11.500 døde i Italia, og nær 88.000 registrert smittet og over 7700 døde i Spania.

Episenteret for koronapandemien befinner seg i USA og Europa, viser Worldometers verdensoppdateringer.

Samtidig er det koronautbrudd i Syria og Libya, og smittetallene stiger i Afghanistan. Verdens helseorganisasjon (WHO), frykter at de krigsherjede og fattigste landene ikke har mulighet til å forberede seg på koronautbrudd fordi Vesten legger beslag på nødvendig utstyr. "De svake helsesystemene og sårbarheten i samfunnene gjør risikoen veldig høy for befolkningen i disse landene", sa Rick Brennan, sjef for nødoperasjoner ved WHOs Midtøsten-kontor, til Klassekampen mandag.

Alle land prøver å kjøpe smittevernutstyr og testutstyr på det internasjonale markedet. Også Norge har slitt med å få nødvendig utstyr i tide, og Solberg-regjeringa har appellert til norsk næringsliv om bidrag.

De fattige landene har dårligere tilgang til utstyret. WHO-toppen Rick Brennan frykter at mange av de aller mest sårbare landene vil stå uten livsnødvendig utstyr når koronakrisen rammer dem for fullt. Brennan skapte overskrifter da han etter et besøk i Iran, sa at antallet smittede antakelig var fem ganger høyere enn angitt (35.000) i landet. Og han har et åpenbart poeng: Land som ikke har testutstyr, får heller ikke rapportert om omfanget av koronasmitten.

Med tanke på de mest sårbare landenes dårlige tilgang til livsnødvendig utstyr på det internasjonal markedet, blir landenes egne beredskapslagre viktige også av solidaritetshensyn.

Som Nationen har skrevet, så har Finland brukt betydelige ressurser på å bygge opp beredskapslager av blant annet medisiner for inntil ti måneder med vanlig forbruk, og kornlager for et halvt års forbruk (pluss reservedeler for landbruksmaskiner).

På linje med andre livsnødvendige varer, som mat og medisiner, bør det ut fra advarslene fra WHO etableres nasjonale beredskapslagre for smittevernutstyr og testutstyr så raskt som mulig. De fattigste landene bør så langt det lar seg gjøre få nødvendig hjelp til å bygge opp sine lagre.