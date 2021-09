Inntektsgapet må vekk

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det har vist seg gjennom tiår at gode vyer for inntektsutviklingen til norske matprodusenter slett ikke er nok. Det skiller nå omlag 170.000 kroner per årsverk mellom bønder og andre grupper.

Derfor var det en milepæl at fire av fem opposisjonspartier forpliktet seg til inntektsopptrapping før årets stortingsvalg. Disse partiene fikk økt oppslutning i valget.

Det femte opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet, lovet ikke tidfestet inntektsopptrapping. Ap fikk redusert oppslutning i valget.

Sosialistisk Venstreparti vil prioritere å tette inntektsgapet i en ny regjering, varsler nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

– Sp og tetting av inntektsgapet er ikke noe SV trenger å bekymre seg for, sa Geir Pollestad (Sp) her i avisen før valget. Han oppfordret til samarbeid.

– Nå er det viktig at vi står sammen, vi som står for en annen politikk.

Også Ap vil ha en ny politikk, forsikret landbrukspolitisk talsperson Nils Kristen Sandtrøen før valget. Den forsikringen må Sp og SV holde Ap ansvarlig for. Inntektsgapet må fjernes, sammen med gårsdagens politikk.

Geir Pollestad sa før valget at hovedutfordringen er å få en ny kurs for landbruket. Det er helt korrekt. Det er nemlig nødvendig, men ikke nok, å pøse nye penger inn i dagens system.

Dagens landbruksregime bidrar til mindre bruk av utmarka, sentralisering, redusert matberedskap, færre bønder og en omfattende bruk av utenlandske innsatsfaktorer.

Dette skjer i streben etter et "robust" jordbruk med "robuste" enheter", i et system og et forhandlingsinstitutt høyrepartiene ivrer for å beholde.

Bondeopprøret ledes av relativt store bønder. De har sett at høyresidens vyer for robuste storbønder er en drøm: Det blir ikke lønnsomhet av å sluke nabobruket og investere seg stor heller.

I årene framover må mange bønder ta avgjørelsen om å investere eller legge ned. Bunnen kan falle ut under norsk matproduksjon.

Høyresiden vil holde Stortinget utenfor jordbruksforhandlingenes detaljstyring, og hevder det er i bøndenes interesse. Bøndenes inntektsutvikling tyder på noe annet.

Heller ikke samfunnet er tjent med dagens jordbrukssystem. Stortinget kan ikke overse at summen av de forhandlinger staten og bøndenes organisasjoner over tid har gjennomført, har bidratt til at jordbruket fjerner seg mer og mer fra de overordnede målene Stortinget har satt.