Innkjøpet som står på bakken

I 2001 bestilte Norge 14 helikoptre av typen NH90 fra Italia. De skulle erstatte Kystvaktens gamle helikoptre, i tillegg til å gi helt nødvendig støtte til Marinens fregatter i ubåtsøk.

Samtlige helikoptre skulle være levert i for ti år siden. Per i dag har vi mottatt ni, og de står som regel på bakken. Kystvakta har i praksis vært uten helikopterstøtte siden 2014. Det samme har Marinens fregatter.

Istedenfor å velge kjent teknologi inngikk Forsvarsdepartementet i 2001 kontrakt med en leverandør uten produksjonserfaring, for et helikopter på eksperimentstadiet. Riksrevisjonen har påpekt vesentlige mangler i kontrakten. Ingen synes å vite hvor mange titalls milliarder som vil bli sluttsummen for innkjøp og drift.

Sju ulike forsvarsministre skal i høring i Stortinget denne uka. De vil formodentlig alle kunne gjøre rede for hvorfor deres bidrag til det som endte i fiasko, kan forsvares.

Oljerikdommen har, blant mye annet, tillatt fremvekst av stadig flere fagdirektorater og høringsinstanser. De kan gi ansvarlige beslutningstakere sektorvis bekreftelse på at på dette og dette området er ingenting galt.

Den tillater oss også å kaste gode penger etter dårlige. Heller enn å sette strek for et prosjekt som gang på gang fremsto som feil, fortsatte Forsvarsdepartementets politiske ledelse arbeidet som per i dag har gitt oss ni ganske ubrukelige helikoptre.

Små, smale og tidsmessige vurderinger er ingen garanti for at prosjektet overordnet sett er en god idé. Og det er dét nivået alle store prosjekter må vurderes på.

Hvorfor skulle Forsvarsdepartementet kjøpe seg inn i et uutviklet prosjekt, mens hovedoppgaven var å sørge for å få helikoptre ut i Norskehavet når kystvakta og Marinen trenger det? Da trengs ikke plantegninger, men virkelige helikoptre som faktisk flyr. Departementets risikosatsing på uutviklet teknologi har gått ut over evnen til å trygge hav og land.

Smalt betraktet skal det ikke være mulig for humler å fly, men de flyr likevel. På samme måte er det ikke sikkert at de nye helikoptrene kommer i luften, selv om sju statsråder på hvert sitt tidspunkt har ment de vil gjøre det.

Det finnes ikke noe direktorat for ansvar. Når alle små spørsmål er besvart, trengs ansvarlige politikere til å ta skritt tilbake og besvare det store spørsmålet: Blir dette riktig? Så synes ikke å ha skjedd i dette tilfellet. Mangelen på politisk overblikk koster oss dyrt.

Oppsummert Uferdig vare 1 Helikoptrene som Norge bestilte i 2001, står fullt brukbare i 2025. Kanskje. Mange milliarder, mindre mot 2 Det krever mot å sette strek og ta tap i prestisjeprosjekter. Det har manglet i Forsvarsdepartementet. Intet ansvarsdirektorat 3 Rapporter og utredninger kan gi mange små svar. De overordnede spørsmålene må besvares av ansvarlige politikere.