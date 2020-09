Ingen slipper unna pandemien

Kommunene har startet budsjettarbeidet for 2021. Det må de gjøre i en usikker situasjon. Påløpte ekstrakostnader til primærhelsetjeneste, økt sykefravær og vikarbruk må finne sin inndekning.

I tillegg må kommunene se hen til kommende kostnader, i et pandemiforløp ingen kan spå rekkevidden og varigheten av.

Flere kommuner krever nå en korona-garanti fra regjeringen, slik at all pandemi-usikkerhet fjernes fra det kommunale budsjettarbeidet, og lokalpolitikernes budsjettmøter før jul kan bli "business as usual".

Det er en dårlig idé.

Også staten, husholdningene og bedriftene må husholdere og budsjettere i en usikker situasjon i disse dager. Olje-muskuløse statsfinanser kan dekke over mye lenge, men ikke alt, i overskuelig framtid.

KS, kommunenes interesseorganisasjon, har antydet et samlet korona-tap for fylker og kommuner på 27 milliarder kroner i år. Til Klassekampen sier Nikolai Astrup (H) at kommunene har fått 26 milliarder i ekstra handlingsrom til nå.

17 av disse kommer fra staten, de siste ni milliardene er beregnet ut fra forventet lavere lønns- og prisvekst. Statens kompensasjon ser ut til å være i rute. Men:

– Vi har ikke fått signaler på at alt blir kompensert, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. Det er også for mye å forvente.

Statens bidrag til den løpende finansieringen av aktiviteten i kommunal sektor er på ingen måte et fullbragt mesterverk. Både primærhelsetjenesten og den kommunale brannberedskapen må for eksempel gjøre oppgaver de ikke får betalt for.

Det må bli slutt på at kommunene må stille med sykehjemsplasser til pasienter som egentlig skulle vært på sykehus, og at kommunalt brannvesen må gjøre politioppgaver på branntomter og åsteder, uten kompensasjon fra staten.

Det er også all grunn til å følge med på at kommunene får sin kompensasjon videre gjennom korona-krisen. Den departementale arbeidsgruppen som skal beregne kommunenes tap, skal avlegge delrapport i oktober, og endelig rapport i april.

Det betyr imidlertid ikke at kommunene kan forvente å gå eksklusivt og garantert skadesløse gjennom en ekstraordinær pandemi. I en dugnad må alle bidra.