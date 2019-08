Ingen skam å snu

Vi redder ikke klimaet ved å ødelegge naturen, heter det gjerne i debatten omkring fornybar energiproduksjon. Vi redder heller ikke naturen ved å ødelegge internasjonal kulturarv.

Det er trolig etter påtrykk fra lokalbefolkning, nærings- og fagmiljøer at regjeringen har stanset regjeringens vedtak om sanering av setre.

For en kulturvernminister å rive kulturarv på Dovrefjell er som for en forsvarsminister å gi vekk Forsvarets kodebok til russerne. For det verdikonservative Høyre bør begge deler være like uaktuelt.

Det er dårlig naturforvaltning å si ja til naturødeleggende inngrep med begrunnelsen at man allerede har sagt ja til andre. Når det gjelder Dovrefjell og villrein er forholdet mellom tidligere inngrep og behandlingen av setrene allikevel relevant - og helt uproporsjonalt.

Ikke bare har Den Norske Turistforening fått statens velsignelse til å etablere skyttelbussrute inn til en nyoppusset Snøheim turisthytte. Minst 10 ganger om dagen fra juni til oktober går det buss tvers over villreintrekket. Også bygget Viewpoint Snøhetta sluser folk inn i villreinens områder.

Og, som både reinens og kulturminnenes forkjempere peker på: I vår velsignet regjeringen bygging av alpinlandsby med 500 boenheter og skiheiser i Eidfjord, i villreinområde like ved Hardangervidda.

Så vil regjeringen rive noen seterhus som har stått siden 1800-tallet, av hensyn til villreinen. Dette henger ikke på greip.

Villreinen er en norsk ansvarsart, den er borte fra resten av Europa. Men også seterlandskapene er et norsk ansvar. Knapt noe annet land har så levende utmarksbrukstradisjoner som oss.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) utsetter vedtaket, men gjentar samtidig at setrene på Vesllie ikke har særlig verneverdi. Vi håper og tror at Elvestuen vil bli realitetsorientert av Høyre, slik at setrene får stå i nye århundrer.

Høyres sentralstyremedlem Hanne Alstrup Velure krever at verneplanen med rivingsvedtak behandles på nytt. Velure er selv fra Lesja, og leder Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS). Fjellfolk vet at i fjellet er det ingen skam å snu, heller ikke for regjeringen Solberg.

Det forvaltningsdrevne, ulykksalige vedtaket om å fjerne Dovrefjells historie stein for stein som om den var spesialavfall, må stanses permanent. I arbeidet med å trygge villreinens områder er det nyetablert turisme og rekreasjonstrafikk som må vike først. Ikke tusenårig næring og kulturarv.

Oppsummert Feil metode 1 Vi redder ikke naturen ved å ødelegge kulturarven, slik planene om riving av setergrender legger opp til. Tafatt tiltak 2 Riving redder ikke villreinen. Derimot er den en akutt trussel mot Bunads-Høyre. Pause nå, så stopp 3 Vi tror ikke en Høyre-ledet regjering vil sende internasjonal kulturarv på dynga som spesialavfall.