Nationen fikk besøke grisehuset til Cathrine Stavnum i Stokke i Vestfold til tross for at hun hadde fått velmenende advarsler mot å ta imot besøk fra journalister. Advarsler om at både utsagn og bilder kunne bli brukt mot henne. Og at dyrevernere kunne bli til besvær for henne dersom hun "stakk fram hodet".

Grisebonden trosset advarslene. "Hvis jeg ikke skal kunne snakke fritt og delta i samfunnsdebatten av frykt for at det skal kunne brukes mot meg, så har landbruket tapt. Jeg har ikke noe å skjule. Vi bønder må stå sammen og opp for hverandre", sier Stavnum.

Cathrine Stavnum peker på den mentale belastningen hun må slite med når tilsynelatende ei hel næring henges ut som noe i nærheten av dyreplagere.

I januar rystet flere dyretragedier Norge, en av dem fant sted på en gård i Innherred i Trøndelag, der 200 griser ble funnet døde. Omtrent samtidig presenterte Mattilsynet rapporten "Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021-2022".

Mattilsynet hadde besøkt 582 svinebesetninger, og fant regelbrudd hos drøyt halvparten. Én av fire produsenter brøt reglene for behandling av skadde og syke dyr. Én av fire oppfylte ikke kravene til strø.

Det var flest regelbrudd i den såkalte Stor-Oslo-regionen (Asker, Bærum, Romerike og Østfold), der det ble registrert brudd i 69 prosent av besetningene. Mens det var 34 prosent regelbrudd regionen med færrest regelbrudd, Region øst (deler av Viken, Innlandet, Telemark og Vestfold).

Oppslagene om de katastrofale dyretragediene og Mattilsynets funn av regelbrudd betyr at det har vært ekstra tungt for Cathrine Stavnem, og utvilsomt mange andre grisebønder, i vinter.

"Når det står i store overskrifter at halvparten av norske svinebønder bryter dyrevelferdsloven og det vises bilder av de aller verste tilfellene, er det etterlatte totalinntrykket et helt annet enn det som egentlig fremgår av rapporten", forklarer grisebonden fra Stokke.

Hun viser til at det skal lite til å få et avvik, og påpeker forskjellen mellom å ha for lite strø i én binge, og dyremishandling.

Stavnum tok over familiegården i 2002, og siden 2012 har hun drevet alene. Hver sjuende uke kommer mellom 200 og 250 grisunger til verden i bingene. Når avløseren kommer neste gang, har hun jobbet åtte uker i strekk, i en ensom og krevende jobb.

Det er mange andre svineprodusenter som er i samme båt. Derfor er det så viktig at noen tør å heve stemmen på vegne av svinebønder som ivaretar dyrevelferd og dyrehelse på beste vis, slik flertallet vitterlig gjør.

Det er ingen tvil om at dyrevelferden må styrkes i mange norske grisefjøs. Det bør heller ikke være noen tvil om at ingen skal henges ut for regelbrudd andre har begått.