Ingen pensjon fra første krone

Det er ingen god grunn for at arbeidsgivere ikke skal sette av tjenestepensjon for alle ansatte fra første tjente krone. Arbeidsgiveres behov for «lavest mulige administrasjonskostnader» og «fleksibilitet» er en dårlig unnskylding for et urimelig system som rammer de som tjener minst.

LO reiste kravet om pensjon fra første krone. NHO mente det ble for dyrt for bedriftene, og at prinsippet eventuelt måtte vedtas i Stortinget. Det var ikke forventet at den blåblå regjeringa skulle avvike fra sin høyrekurs i dette spørsmålet. KrF har som kjent sørget for at denne høyrekursen har flertall i Stortinget. Forslaget fra Ap og SV om lovfesting av pensjon fra første krone, falt. Støtten fra resten av opposisjonen (Sp, MDG og Rødt) strakk ikke til. Nå sendes saken i praksis i retur til NHO og LO.

Pensjon fra første krone handler om rettferdighet og likebehandling – også av de som tjener minst. Vi får jo alle pensjon fra første tjente krone, men noen får betydelig mindre enn andre.

Den pensjonen vi nordmenn ender opp med, og som bestemmer vår levestandard som pensjonist, er som kjent sammensatt: Alle får alderspensjon fra folketrygden. Mange får AFP (avtalefestet pensjon), for eksempel ansatte i bedrifter med tariffavtale. Det «fra første krone» handler om, er den såkalte obligatoriske tjenestepensjonen (OTP).

Alle private bedrifter er i utgangspunktet pålagt å spare tjenestepensjon for sine ansatte (obligatorisk). Arbeidsgiverne skal holde av minst to prosent av den ansattes lønn til tjenestepensjonen.

Men så finnes det altså et stort «men»: Dersom ansatte tjener under det som kalles 1G, grunnbeløpet i folketrygden ganger 1, så trenger ikke arbeidsgiver å sette av pensjonspenger for den ansatte. Per i dag er 1G 96.883 kroner. Avsetting til tjenestepensjon er heller ikke obligatorisk dersom den ansatte jobber deltid under 20 prosents stilling, om den ansatte jobber kortere tid enn 12 måneder, eller er under 20 år. Disse gruppene bør inn under ITP så raskt som mulig.

Det er gode grunner for å legge forholdene bedre til rette for selvstendig næringsdrivende, ikke minst for mindre private bedrifter. Dersom Solberg-regjeringa hadde handlet slik statsministeren og finansministeren til tider snakker, ville mindre private næringsdrivende vært kvitt unødvendig skjemavelde og overdrevent byråkrati for lenge siden, for eksempel.

Lønnsomheten i bedriftene, ikke minst de mindre, bør stimuleres gjennom den fleksibiliteten som mindre skjemavelde og byråkrati, gir. Det er både ønskelig og mulig å spare næringsdrivende for administrasjonskostnader, men ikke ved å «privatisere» opptjening av tjenestepensjon for enkelte grupper.

