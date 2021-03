Ingen grunn til å rokke ved odelsretten

Unge Høyre kaller det ”sunn fornuft” når moderpartiet i sitt andreutkast til partiprogram går inn for å fjerne odelsretten. Programkomiteens Sandra Bruflot mener selvstendige næringsdrivende bønder ikke trenger politikere til å blande seg borti driften. Det er feil. Det er helt nødvendig å ha regelverk som sikrer at landbrukseiendommer forbeholdes landbruk.

Det er “noe litt gammeldags med odelsretten”, sier Bruflot. Akkurat dét har hun grunnleggende rett i. Norge har hatt odelsrettigheter siden 600-tallet, og Magnus Lagabøtes landslov gjorde odelsretten nasjonal tilbake i 1274. Den har vært forsøkt avviklet mange, mange ganger opp gjennom årene og ble derfor grunnlovsfestet i 1814, der den nå beskyttes av paragraf 117.

“Bønder trenger ikke et statlig lovverk for å fortelle dem hvem de skal overdra gården til”, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby. Det stemmer også at de fleste familier justerer arverekken der det er hensiktsmessig. Men det statlige lovverket handler om mye mer enn arverett.

Det er der for å sikre lokalt eierskap til naturressursene slik at jorda forvaltes best mulig. Odelsloven har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen i Norge, der jord- og skogeiendommer har vært fordelt på mange, små, private eiere. På grunn av prinsippet om at de som driver jorda, eier jorda, har vi unngått en voldsom skjevfordeling av fellesskapets ressurser og aldri hatt adel.

Annonse

Odelsloven er en grunnstruktur, ikke bare i landbruket, men for norsk distriktspolitikk og bosetting i hele landet. Loven har også styrket kvinners mulighet til å ta over driften og bli gårdbrukere. Det er nødvendig for rekruttering til næringa. Målet må fortsatt være at en landbrukseiendom skal gå videre til neste generasjon og fortsatt bli drevet.

Senterungdommens leder, Torleik Svelle, har et poeng når han er redd Høyres forslag "vil gjøre Distrikt-Norge til et digert hytteparadis”. Uten odelsloven vil langt flere gårder legges ut på det åpne eiendomsmarkedet. Mange interessenter vil ønske å kjøpe attraktive landbrukseiendommer – til fritidsboliger og andre formål enn matproduksjon. Mange unge bønder vil ikke ha råd til å kjøpe gard.

Les også: Regjeringspartiene fikk ikke støtte til å fjerne odelsretten fra Grunnloven

Det påvirker ikke bare matproduksjonen – tilgangen til ressursene – og opprettholdelsen av kulturlandskapet, men også helårsbosetting og livet i distriktene. Hensikten med loven er stikk motsatt: At arealressursene i Norge skal brukes lokalt, til verdiskaping, arbeidsplasser og sjølberging.

I mai 2018 stemte Stortinget ned representantforslaget fra Høyre, Frp og Venstre om å oppheve Grunnlovens paragraf 117 – odelsretten. Det er fortsatt ingen grunn til å rokke ved denne pilaren i norsk landbruksnæring og distriktspolitikk.