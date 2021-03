Ingen fillesak

Gjennom helga har debatten gått om #moldegate, blant annet i NRKs Ukeslutt og på TV2. Altså utspillet fra Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) og Høyres Bård Ludvig Thorheim fra Nordland mot en mulig endring av vaksinestrategien, som ville gi Oslo en noe større andel av vaksinedosene.

Ordvekslingene har vært "debatten om debatten" - en slags meta-versjon av norsk politikk. Men, som vi vet, var utspillet koordinert, ja endog initiert av statssekretær Peder W. Egseth (H) ved Statsministerens kontor.

Vi er uenige i at denne saken eller dens størrelse skyldes mediene. Det er ikke "medienes behov for klikk" som noen litt nedlatende avfeier det med, eller den såkalte "oslobobla" av politikere og mediefolk, som har skapt denne saken.

Regjeringen har skapt denne saken. Og det bør den ikke slippe unna med.

Koronapandemien - bekjempelsen og avbøtende tiltak - er regjeringens aller viktigste oppgave akkurat nå. Det inkluderer selvsagt strategien for å skaffe landet vaksiner og fordelingen av de samme vaksinene.

Selv om helseminister Bent Høie insisterer på at det er faglige vurderinger som ligger til grunn, har regjeringen vist at den også gjør politiske vurderinger av tiltakene som blir foreslått.

Det er regjeringen i sin fulle rett til. Den må også tåle at disse vurderingene utsettes for offentlig debatt.

Vaksinefordeling er ingen intern partisak i Høyre, som kan behandles uten offentlighetens innsyn. Folk har rett til å få vite hvilke avveininger som ligger til grunn for regjeringens beslutninger i en sak som har påført oss alle de mest inngripende tiltakene siden andre verdenskrig.

Det inkluderer innsyn i SMS-er og annen korrespondanse mellom Molde-ordfører Torgeir Dahl og statssekretær Peder W. Egseth.

Statsministeren nekter innsyn i dette og begrunner det med at det er politikerpost mellom to Høyre-politikere og derfor unntatt offentlighet.

Det har hun neppe dekning for. I en avgjørelse 1. april 2019 skriver Sivilombudsmannen at det avgjørende er hva slags innhold saken omhandler:

Rettslig sett omfatter offentlighetsloven i utgangspunktet ikke skriftlig materiale som er sendt ut eller mottatt i partipolitisk sammenheng. Men "nettopp fordi partipolitiske spørsmål ofte vil knytte seg til aktuelle saker som et forvaltningsorgan behandler, må det foretas en grensedragning opp mot hva som er å betrakte som forvaltningens saksdokumenter."

Vaksinestrategien legges av regjeringen, etter faglige råd fra FHI og Helsedirektoratet. Den legges ikke av Peder og Torgeir fra Høyre. Erna Solberg må gi innsyn i sms-ene. Og gi folk trygghet om at nye strategier som legges for å bekjempe pandemien, tar utgangspunkt i befolkningens beste. Ikke hva som er bra for Høyre.