Industrien skvises

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det kommer flere og flere advarende signaler fra industrien. Som vi kunne lese i Nationen fredag, er Glencore Nikkelverk i Kristiansand blant selskapene som merker de økte utgiftene på bunnlinja. Slik det ser ut nå, må selskapet betale 200 millioner kroner mer for strømmen i år enn i fjor, ifølge administrerende direktør, Nils Gunnar Gjelsten.

«Slik det utvikler seg nå er jeg skeptisk. Norge er et høykostland. Vi ligger langt vekk fra markedene som vi skal levere til og råstoffene er langt unna oss. Den eneste grunnen til å produsere produktene her i Norge, er den rimelige energien», sier Gjelsten.

Ordføreren i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap), advarer: «Jeg oppfatter at mange av de som har vært hardest rammet er mindre bedrifter uten lange strømavtaler. Men nå blir jeg enda mer bekymret når jeg ser at store, solide bedrifter sliter», sier Skisland - og sikter til Glencore Nikkelverk.

Skisland er en av Ap-ordførerne som nå krever at partifelle og statsminister Jonas Gahr Støre må ta politisk grep om strømprisen.

Ved Inovyns PVC-fabrikk i Porsgrunn, viser produksjonssjef Kari Anne Leth-Olsen til at i tillegg til galopperende energipriser, har det siste året vært preget av økning i råvare- og transportkostnader. Samtidig som Norges Bank setter opp styringsrenta som følge av de høye prisene.

Hun viser til at høye strømpriser innebærer en konkurransemessig utfordring globalt, fra fra Kina og USA. «Det gjør at vi må kutte ned på produksjonen», sier Leth Olsen til Dagens Næringsliv.

På Lista ved Farsund holder bildelprodusenten Aludyne til. Fabrikken taper penger hver eneste dag på grunn av de høye strømprisene. Ap-ordføreren i Farsund, Arnt Abrahamsen, sier til Nationen at han er dypt skuffet over egen regjering. «Det skremmer meg at de ikke viser vilje til å ta tydeligere grep. De virker fullstendig handlingslammet», sier Abrahamsen.

Ap-ordførerne er ikke alene om å etterlyse handling fra regjeringas side. Det gjør også arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri (NHO).

Bransje- og industripolitisk direktør Knut Sunde advarer om at strømpriskrisa kan tørke ut investeringene i norsk industri. Hverken ledelse eller styrer ønsker å ta store investeringer «før de ser at myndighetene har noen som helst løsning på strømkrisen. Per i dag ser vi ingen løsning, bare prat, og da utsettes investeringene», sier Sunde.

«Regjeringen følger den ekstraordinære situasjonen nøye, og er beredt til å støtte næringslivet dersom forholdene tilsier det», lyder beskjeden fra statssekretær Halvard Ingebrigtsen i Næringsdepartementet.

Hvor lenge kan regjeringa berge seg med å vise til at det «følges nøye med», når det varsles «politiske aksjoner» mot de skyhøye strømprisene - fra Aps egne tillitsvalgte?