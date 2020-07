Industrien i distriktene trues

Olje- og energidepartementet har gitt Statnett grønt lys for å selge deler av strømnettet. Det dreier seg om nett som Statnett selv definerer ut av sentralnettet (transmisjonsnettet). Det Statnett definerer som regionalnett, selges altså nå ut til regionale selskaper. Det handler om rundt 1000 kilometer strømnett, ifølge Klassekampen.

Kostnadene knyttet til investeringene i sentralnettet fordeles på kunder i hele landet. Investeringer i regionalnett fordeles kun på kundene i regionen. Det rammer kraftkrevende industri i distriktene, som får en større del av regninga etter overføring til regionalnett.

Med sine 200 ansatte er Elkem Bremanger en hjørnesteinsbedrift. Bedriften har nylig investert 400 millioner kroner. Direktør Arne Werge-Olsen frykter naturlig nok de økte kostnadene for Elkem Høyanger ved overføringen til regionalt strømnett. Elkem er en eksportbedrift som ikke uten videre kan øke prisene til kunder uten å miste dem til internasjonale konkurrenter, sier Werge-Olsen.

Hydro Energi, Elkem Bremanger og Sunnfjord Energi har klaget på Statnetts utsalg. Departementet har avvist klagen. Dermed er det skapt en ugrei presedens for de klagene som ligger i kø.

Statnett har også justert ned den rabatten industrien får på nettleie. Rabattene gis fordi industrien er betydelige kunder. Statnett bør også se det som en del av sitt samfunnsansvar å sørge for at rimelig strøm forblir et konkurransefortrinn for norsk industri.

Justeringen av rabatten alene betyr nær 200 millioner kroner i økte utgifter for Hydro, skriver Klassekampen. Direktør ved Hydro Høyanger, Arne Martin Kjærland, betegner kombinasjonen av rabattjusteringen og utsalget som en katastrofe for industrien.

"Når både europeiske og kinesiske konkurrentar får direktestøtte vi ikkje får, då står vi med kjetting rundt beina og prøver å symje", sier Kjærland til Klassekampen.

Dersom departementet og Solberg-regjeringa mener det er innenfor Statnetts mandat å foreta disposisjoner som svekker den hjemlige kraftkrevende industrien konkurransekraft dramatisk, og dermed styrke konkurransekraften til mer forurensende industri utenlands, bør Stortinget klargjøre Statnetts samfunnsansvar.

Så langt har ikke Ap overbevist når det gjelder energipolitikk som ivaretar kraftkrevende industri i distriktene. Partiet gikk sammen med høyresiden om å legge deler av norsk energipolitikk under EUs energibyrå (Acer). Ap satte heller ikke full stopp for eksportkabelen NorthConnect da sjansen bød seg i Stortinget.

Det er uansett prisverdig at stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (Ap) oppfordrer olje- og energiminister Tina Bru (H) til å utvise mer aktivt eierskap i Statnett, og vil sette ned nettleia for industrien. Men hvor er Jonas Gahr Støre, og hvor er resten av opposisjonen?