En mobb med hakekors og våpen forkledt som flaggstenger stormer parlamentet. En politimann slås til døde. En galge reises. Mobben roper at visepresidenten skal henges.

Forrige ukes avskyeligheter i den amerikanske hovedstaden viser oss at demokratiet aldri kan tas for gitt. Det må forsvares – mot indre som ytre fiender.

Den sittende amerikanske presidenten tapte kampen om valgmannsstemmene i valget i november i fjor. Donald Trump fikk 7 millioner færre stemmer enn den nyvalgte president Joe Biden, i et valg internasjonale valgobservatører bifalt. USAs dømmende og lovgivende makt ser ingen grunn til at valget må omstøtes som "rigget".

70 millioner amerikanere stemte på Donald J. Trump. Det betyr ikke at USA har 70 millioner voldsforherligende anti-demokrater.

Men landet har en del. Vel 40 prosent av de republikanske velgerne, altså om lag 20 prosent av velgerne, uttrykker sympati for det voldelige angrepet mot kongressbygningen, ifølge meningsmålinger.

Også i 1861 forsøkte en minoritet å sprenge USA. Det skjedde da de konfødererte statene angrep unionslojale stater – med militær støtte.

Derfor er det betryggende at lederne av samtlige forsvarsgrener i forrige uke ga klar beskjed til sine styrker – og til offentligheten: Fra onsdag vil den militære øverstkommanderende være den lovlig valgte president Biden.

USAs militærvesen ser angrepet på Capitol som et angrep på konstitusjonen, og vil forsvare den – også mot indre fiender, fastslår USAs militære ledere.

Nasjonalgarden står klar til å forsvare innsettelsen av USAs 46. president med våpenmakt neste onsdag. Det ligner på situasjonen da de norske rifleringene ble organisert på 1880-tallet, for å kunne holde svenske styrker unna det norske Stortinget.

Rifleringene behøvde aldri å løsne skudd. Det er å håpe at også USA klarer å bekjempe sine indre fiender uten bruk av videre våpenmakt. Det betyr ikke at naiv ettergivenhet og falsk enhet er et alternativ. Det kan ikke bli forsoning uten det amerikanerne kaller "acountability", altså at man holdes til ansvar for sine gjerninger. Angrep på eget land er straffbart, også i USA.

Forestillingen om "deep state" og "rigged election" som egentlig årsak til at man selv taper makt, er som koldbrann på samfunnslegemet. Den må skjæres vekk.

Det blir derfor avgjørende for USA at Det republikanske partiet klarer å kvitte seg med samlingsmerket for de antidemokratiske kreftene i landet – og isteden blir et samlingsmerke for politisk motstand uten vold, innenfor konstitusjonens rammer.