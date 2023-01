Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Importvernet setter toll på utenlandske matprodukter som vi har innenlandsk produksjon av. Det bidrar til å opprettholde vår egne matproduksjon.

En annen konsekvens er at kjøtt og meieriprodukter kan selges dyrere til foredling og handel enn dersom det ikke fantes tollmurer.

Norsk mat selges i all hovedsak av tre store kjeder. To av dem eies av mangemilliardærer. Konkurransedirektør Tina Søreide ønsker seg mer konkurranse om kundene.

– Å redusere etableringshindre er ofte den beste og raskeste måten for å styrke konkurransen i et marked, sier Søreide til E24. Hun mener tollvernet kan mykes opp, uten uten at norske bønder tar skade.

Dagens tollfrihet for ferdigmat avhenger av hvor mye råvare det er i det blandede produktet. Utenlandske kjeder som vil etablere seg i Norge må ofte lage egne produkter tilpasset norske tollregler, dersom de ønsker å etablere seg her. Det hemmer nyetablering, mener Konkurransetilsynet.

Også kravet om at de som vil ha importkvoter for tollfri ost må ha importert i to år, favoriserer de etablerte kjedene, sier Søreide. Hun mener også at enkelte tollsatser er for høye.

Vi skal ikke utelukke at tollregelverket kan justeres for å fremme konkurranse i butikkleddet. Men det må skje uten at den allerede høye importen av mat vi kan lage sjøl, blir enda høyere. Stortinget mener tvert imot at importandelen skal ned.

Dagens Næringsliv liker ikke tollbeskyttelsen av norsk jordbruk. Avisens lederskribent kritiserer Senterpartiets "ønskedrøm om selvberging". Å greie å produsere nok mat til hele befolkningen er "temmelig urealistisk", heter det.

DN synes uvitende om at Senterpartiets og stortingsflertallets mål ikke er 100 prosent, men å komme opp på 50 prosent sjølforsyning. Det er et viktig mål. Det er også et realistisk mål.

Det urealistiske er DNs fikse idé om at vi kan bygge ned tollmurer og matproduksjon i fredstid, fordi "nordmenn i en krigssituasjon (kan) spise mer oppdrettslaks". 90 prosent av oppdrettslaksens fôr må importeres på skipskjøl.

Troen på at redusert mattoll er bra for forbrukerne, ser for det første bort fra at det vil skade sjølforsyninga og forbrukernes matsikkerhet.

For det andre er det naivt å tro at redusert importpris vil komme forbrukerne til gode.

En rekke tollfrie importvarer som kjøpes i det internasjonale markedet selges mye dyrere i norske butikkhyller enn i svenske butikker. Det er liten grunn til å tro at butikkmilliardærene vil slutte med dette, selv om vi skulle finne på å fjerne toll på enda flere varer.