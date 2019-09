Importen bør også kuttes

De dramatiske kuttene i Tine anskueliggjør en interessekonflikt – eller samfunnskonflikt: På den ene sida hegner vi om norsk jordbruk som «småskalajordbruk». Småskala gagner både klimaet og artsmangfoldet. På den andre siden tvinger både politikk (eller mangel på det) og markedet i stor grad jordbruket til å legge mer press på klima og natur. Som for eksempel at melka skal kjøres lenger og lenger.

Melka kjøres til dels lange strekninger allerede, fordi Norge er langstrakt og karrig – og fordi antallet meierier allerede er kraftig redusert. Tine har de siste åra sørget for innsparinger på over en milliard kroner, antall ansatte er redusert betydelig. Nå skal enda en milliard kroner spares inn. Hele 400 ansatte sies opp for å spare 250 millioner kroner. 750 millioner kroner skal spares på andre måter.

Årsaken til milliard-innstrammingen er for det første at eksportstøtta til Jarlsberg-osten som kjent forsvinner. Produksjonen for utenlandske markeder flyttes til Irland. For det andre, så øker importen til Norge. Fra 2017 til 2018 økte importen av meierivarer med nær 10 prosent i volum, rundt 1,3 milliarder kroner.

Tine-ledelsen understreker at ingen deler av drifta i konsernet blir skjermet under nedskjæringene, og at «det er grenser for hvor store innstramminger Tine kan ta, uten at det får konsekvenser for antall meierier». Som sagt; melka skal nok kjøres enda lenger. Det er beklagelig.

Samtidig medfører Tines utfordringer og problemer mer enn skritt i gal retning ut fra miljømålsettinger. Flere interessemotsetninger internt kan komme for dagen, det kan vise seg at det som gagner bunnlinja (og ledelsen) i det bondeeide konsernet Tine, kommer i strid med enkeltprodusenters interesser.

Så handler det åpenbart også om at Tine-ledelsen sliter med innovasjon i ei tid med synkende etterspørsel etter konsummelk. Eierne har lenge vært opptatt av at Tine må finne nye produkter for de sju prosentene av melka som har gått til eksport av Jarlsberg-ost. Kuttene skal åpne for økt satsing på innovasjon.

Og, som Nationens Hilde Lysengen Havro skrev i en kommentar mandag: «Å ta marknadsdelar i ein marknad der tre av dei største kundane i større og større grad oppfører seg også som konkurrentar, er ein risikosport. Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 er alle tre store importørar av ost, til dømes.»

På bakgrunn av behovet for å beholde mest mulig bærekraftig småskalajordbruk og egen matproduksjon, bør importen av meierivarer begrenses framfor å økes.

