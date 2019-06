Ikke statens oppgave å lure folk

Du har sikkert hørt historien om Sommarøy i Tromsø kommune som ønsket å innføre "tidsfri sone". Om folkemøtet på øya med 319 innbyggere, der det ble samlet inn underskrifter til et opprop som skulle oversendes offisielle myndigheter for å bli et tidsfritt samfunn.

Du har kanskje også sett bildene av armbåndsurene som øyas innbyggere hadde hengt fra seg på brua ut til øya, som et symbol på at klokker nærmest er overflødig på Sommarøy. "Vi vil ikke alltid vite hva klokka er, vi vil kose oss sammen og nyte øyeblikket, naturen og det nærområdet har å tilby", uttalte øybeboer Kjell Ove Hveding i en pressemelding, der han ble presentert som initiativtaker.

Historien om øyfolket som - i alle fall på sommeren - ikke forholder seg til tid og klokkeslett er en god historie. Den gikk sin seiersgang i mange norske medier, blant annet i NRK, Dagbladet, Aftenposten, Dagens Næringsliv og TV2.

Ikke nok med det, nyheten slo an internasjonalt også. Saken har blitt omtalt av CNN, The Guardian, The Independent, Time Magazine, Daily Mail, China Daily, og en av de største avisene i India, Amar Ujala. Den er i alt blitt omtalt i 1650 digitale artikler globalt.

Så viser det seg at historien er for god til være sann. Initiativet til et tidsfritt samfunn ble ikke tatt lokalt på Sommarøy. Ideen ble unnfanget i det statlige selskapet Innovasjon Norge, som et stunt for å markedsføre Nord-Norge og midnattsola. Det kommer fram i en artikkel i NRK.

Det omtalte folkemøtet var i realiteten et informasjonsmøte, der planen til Innovasjon Norge ble presentert. Klokkene på brua var det den lokale samarbeidspartneren Hveding og Nord Norsk Reiseliv som hadde samlet inn og hengt opp.

Innovasjon Norge, på sin side, brukte nærmere en halv million kroner på å produsere og markedsføre historien. Pengene ble blant annet brukt på profesjonell hjelp fra PR-byråer i Oslo og London.

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge karaktereriserer det hele som et "veldig vellykket stunt". Vi forventer at styret i Innovasjon Norge påser at denne oppfatningen korrigeres.

Det skal ikke være en statlig oppgave å føre folk bak lyset, uansett hvor "uskyldig" bløffen virker å være. I en tid hvor falske nyheter truer demokratiske valg og internasjonal sikkerhet er det forstemmende at staten betaler for å fabrikere løgner av kommersielle årsaker.

Det er også grunn til å rette kritikk mot mediene som slukte agnet. Hvis en historie er for god til å være sann, er den som regel også det.

Oppsummert Tidløs 1 Historien om øysamfunnet Sommarøy som ville innføre tidsfri sone har gått som en farsott i nasjonale og internasjonale medier. Falsk nyhet 2 Så viser det seg at det hele var et stunt i regi av Innovasjon Norge, godt hjulpet av PR-byråer i Oslo og London. Bløff 3 Det kan ikke være en statlig oppgave å lure folk. Også mediene burde avslørt bløffen.