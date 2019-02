Ikke slankere. Bare sentralisert

Trafikkstasjoner. Lensmanns- og skattekontorer. Sykehus. Forsvarsavdelinger. Posten. NAV-kontorer. Listen er lang over statlige arbeidsplasser som skal omorganiseres. Klassekampen har gått gjennom listen, og finner omlag 25.000 arbeidsplasser i spill.

Opprettholdelse av statlige arbeidsplasser rundt om i hele landet er den ultimate monkunjunkturpolitikk, og effektiv distriktspolitikk. Dessverre er det ikke den sittende regjeringens politikk.

De siste 15 årene har antallet statsansatte økt. Sogn og Fjordane har fått 600 av dem - men de ligger i Førde, Sogndal og Leikanger. I Eid risikerer ordfører Alfred Bjørlo (V) å miste 30 årsverk når vegstasjonen legges ned. Det tilsvarer 2000 årsverk i Oslo, påpeker Bjørlo.

Andre statlige arbeidsplasser rundt om i distriktene sentraliseres gjennom færre arbeidsoppgaver til distriktskontorene, nedbemanning ved naturlig avgang og til slutt, når den funksjonelle kritiske grensen er nådd - den uunngåelige nedleggelsen av kontoret eller avdelingen.

Vi har tidligere påpekt at innsparingsmotivert sentralisering ikke gjør at kostnader forsvinner. De privatiseres - til folk som må kjøre to timer lenger hver vei for å få skilt på bilen eller tatt traktorlappen, eller tre timer lenger til fødestua.

Det hadde vært lettere å forstå utviklingen dersom den var ledd i en markert reduksjon av statlige arbeidsplasser. Men det er den heller ikke.

Kommunal- og moderniseringsminster Monica Mæland hevdet i januar at det var 5477 færre ansatte i statsforvaltningen i 2017 enn i 2016. Det ville vært i tråd med regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform (ABE), om det var sant.

Faktisk.no har påpekt at statsråden ikke har dekning for påstanden. 70 prosent av dem som ble "fjernet" fra statsforvaltningen, havnet nemlig i foretak heleid av staten. Ytterligere 25 prosent havnet i Den norske kirke, som fullfinansieres av staten og kommunene.

I virkeligheten, justert for omorganisering, økte antallet i statsforvaltningen med 900. Mæland forsvarer seg med at veksten er lavere enn den generelle sysselsettingsveksten. Det er defensivt av en statsråd med ansvar for avbyråkratisering og økt effektivitet.

Det er altså ikke mulig å si at tidenes blåeste og mest rasjonaliseringsvillige regjering klarer å krympe statsforvaltningen. Men Solberg-regjeringen klarer fint å sentralisere den.

Oppsummert Feil vei 1 25.000 statlige arbeidsplasser i distriktene er i spill. Spillet går mot sentrum. Kostnadsprivatisering 2 Statens gevinst av sentraliseringen må betales av folk i distriktene. Får til noe 3 Den blåblå regjeringen klarer ikke avbyråkratisering, bare sentralisering.