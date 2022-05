Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Bønder er selvstendig næringsdrivende i en politisk styrt næring. De forhandler med staten om inntektsramme, slik arbeidstakere forhandler lokalt med sin arbeidsgiver om lønn: Uten enighet er det siste tilbud som gjelder.

Onsdag kommer statens tilbud til årets jordbruksforhandlinger. Hvor lavt tør Sandra Borch (Sp) å legge seg?

Sjølforsyning og distriktsjordbruk er svekket. Bønder må subsidiere matproduksjonen med egne midler. Stadig flere tømmer fjøset.

Alt dette fordi det ikke har vært politisk vilje til å gi norsk jordbruk og matproduksjon de ressurser sektoren trenger. Så sent som i fjor la regjeringen Solberg fram et tilbud som økte inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet.

Vi har nå en regjering som lover å tette inntektsgapet over 4–6 år. Det vil være farlig for regjeringen å legge fram et tilbud som øker inntektsgapet.

Hva må til? 2,4 milliarder kroner av bøndenes krav er dekning av ekstraordinære kostnadsøkninger i år. Disse kostnadene har landbruks- og matminister Sandra Borch snakket om å dekke i hele vår. Kostnadsveksten i 2023 er beregnet til 5,6 milliarder, totalt 8 milliarder.

På inntektssiden vil prisøkninger på matvarer utenom målprissystemet gi bøndene 1,3 milliarder ekstra, mens færre årsverk vil gi inntektseffekt rundt 200 millioner.

Et tilbud på 6,5 milliarder vil altså bety nullvekst i bøndenes inntekt, og økning av inntektsgapet i strid med regjeringserklæringen.

Dersom en vanlig, solid bedrift starter forhandlingene med å tilby inntektsnedgang, blir det dårlig stemning. Spesielt hvis arbeidsgiver har lovet å tette inntektsgapet til andre.

Når NRK-kommentator Lars Nehru Sand sier til NRKs helgemorgen at "bøndenes forventninger er skrudd i taket", er det riktig, sett fra politikkens korridorer. Ute på jordet er det ganske annerledes. Å forvente 6,5 milliarder til kostnadsdekning er ikke annet enn å forvente å ikke gå NED i inntekt. Det er ikke store forventningen.

Med rundt en milliard i tillegg vil bøndene få samme inntektsøkning som andre grupper i 2023. Dersom Sandra Borch vil starte den lovede tettingen av inntektsgapet, må hun altså tilby over 7,5 milliarder.

Alternativt må hun - samtidig som tilbudet legges fram - forsikre bøndene under bordet om at hun er innstilt på et forhandlingsresultat som tetter inntektsgapet.

I fjor sa bøndene nei til å forhandle. De ville ikke la seg ydmyke til å forhandle med en stat som tilbød økning av inntektsgapet.

Sandra Borch bør ikke regne med at hun får bøndene til forhandlingsbordet med et tilbud under 7,5 milliarder.

I en tidligere versjon av denne lederen kom vi i skade for å utelate inntektsøkning på matvarer utenom målprissystemet og inntektseffekt fra færre årsverk, på i alt 1,5 milliarder kroner. Rettet 2. mai 2022 klokken 11.52.