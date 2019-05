Ikke noe grønt skifte i EU

Etter valget til EU-parlamentet, får representanter fra grønne partier i EU-landene 69 av de 751 plassene i parlamentet. Høyresida, inkludert gruppen av «liberale», får ifølge EU-parlamentets nettsider 468 representanter til sammen. Venstresida, inkludert «Nordic green left», har til sammen 214 representanter.

Det blir altså ikke grønt skifte i EU-parlamentet i morgen, selv om stemmer alltids kan vandre på tvers av gamle politiske grenser i enkelte miljøsaker.

De grønnes framgang er en gledelig nyhet i den grad grønne politikere i EU kan strø sand i EU-maskineriet. Et maskineri som i det store er rigget for å fremme økonomisk vekst gjennom fri flyt og fri konkurranse. Det innebærer at EU bygger på høyt og økende forbruk og ressursbruk, stikk i strid med FNs naturpanels anbefaling om å dempe forbruket og begrense arealbruken for å redde det artsmangfoldet som naturen, inkludert oss mennesker, er avhengige av. Hensynet til å få ned klimautslippene tilsier at hensynet til økonomisk vekst må underordnes.

De grønnes største utfordring er med andre ord at EU-politikken, nedfelt i EUs traktater, er på kollisjonskurs med det grønne.

Neste utfordring er fordelingen av den overnasjonale makten i EU. EU er som kjent ikke noe folkestyre, men et sentralistisk og i stor grad elitistisk styre. Medlemslandenes regjeringssjefer i EUs råd har mer reell makt enn EU-parlamentet. Rådet må i flere saker ha EU-parlamentets samtykke før vedtak fattes, men kan også vedta saker på egen hånd. EU-kommisjonen forvalter også mye makt fordi den, med sitt byråkratiske apparat, legger premissene for vedtakene i unionen.

I disse dager skal Rådet, sammen med parlamentet, bestemme hvem som skal ha lederposisjonene i EU. Dersom ikke den franske presidenten får gehør for at Rådet skal bestemme på egen hånd, da. Både Rådet, Kommisjonen og den europeiske sentralbanken (ECB) skal ha nye presidenter. Og «unionens høye representant for utenriks- og sikkerhetspolitikk» skal utnevnes. I et sentralisert maktsystem som EU, får presidentene mye makt.

Selv om veien til innflytelse i EU-systemet er lang og kronglete for de grønne, er det betryggende at hensynet til kloden vektlegges sterkere i flere av de nordlige EU-landene, ikke minst i Tyskland.

Samtidig: Mange av partiene som tilhører venstresida i parlamentet har også god miljøpolitikk - som kan være like bærekraftig: En politikk som tar konsekvensene av sammenhengen mellom miljø og fordeling, og arbeider for rettferdig fordeling av kostnadene for nødvendige natur- og klimatiltak.

