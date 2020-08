Widerøe sliter økonomisk som følge av koronapandemien, og må kutte enda mer i rutetilbudet. I Nord-Norge rammes Vadsø og Kirkenes, som bare får én daglig flyrute hver til Tromsø. I Sør-Norge kuttes rutetilbudet fra henholdsvis Førde og Hovden til Oslo også til én daglig avgang.

Det er dramatisk for distriktene.

Årsaken til flykuttene er sterkt redusert billettsalg som følge av pandemien. Widerøe melder om tap på 650 millioner kroner siden viruset traff Norge.

Kortbanenettet er en av nervene i Distrikts-Norge. Når det kuttes i flytilbudene, kuttes det også i muligheten til å leve, bo og jobbe i de berørte delene av landet. Vi kan ikke ha det slik at kollektivtransporten rundt de store byene får mye offentlig støtte mens distriktene blør.

Dessverre er vi vitne til en svært tilbakeholden samferdselsminister. KrFs Knut Arild Hareide har - før han gikk inn i regjering - løftet distriktspolitikk som et av de viktigste temaene. Nå må han på banen.

De kommersielle flyrutene har vært de siste månedene fått økonomisk støtte ved at staten har garantert for et minimumstilbud. Det er gjort for å opprettholde en viss økonomi i distriktstilbudet når passasjerantallet har stupt. Foreløpig tyder mye på at passasjertrafikken vil fortsette å være lav. Likevel forsvinner den statlige garantien i oktober, og fra 31. oktober opphører også de ekstraordinære korona-lettelsene i skatter og avgifter.

Samtidig som Widerøe-kuttet får konsekvenser for distriktsbefolkningen, kommer også nyheten om at et ekspertutvalg ledet av tidligere Avinor-sjef Sverre Quale vil legge ned flere flyplasser i distriktene. Bakgrunnen er at det er vanskelig å oppnå "god konkurranse" med mange små flyplasser og lite "volum", altså få passasjerer.

Mennesker, ikke milliarder, var det en Høyre-leder som sa. Likevel ser vi at det motsatte teller når det er snakk om å opprettholde og etablere gode tilbud i distriktene.

Vi skal ikke se bort fra at staten ser sitt snitt til å spare penger. Ved færre flyplasser som Quale ser for seg blir mer lønnsomme, kan staten også redusere sin støtte til kortbanenettet.

I et distriktspolitisk perspektiv må andre hensyn råde. For næringsliv og befolkning er kortbanenettet en livsnerve. Da må staten sikre et fortsatt godt flytilbud i distriktene. Vi kan ikke forvente at Widerøe skal stå med det eneansvaret som følge av covid-19-konsekvensene fra oktober.