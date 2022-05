Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I den nye meningsmålinga for NHO, er bare 19 prosent av de spurte ungdommene mellom 15 og 29 år helt, eller ganske enige i at Norge bør bli en del av Den europeiske unionen. Fire av fem unge mener altså at det ikke er interessant med norsk EU-medlemskap.

Resultatet av NHOs ungdomsmåling er interessant. Ikke minst på bakgrunn av at Venstre-leder Guri Melby og MDGs Lan Marie Nguyen Berg bruker ungdommen som argument for at det er nødvendig med en ny EU-debatt - som de håper skal ende i et norsk ja til EU.

"Sist vi hadde denne debatten var i 1994. Eg var 13 år. Sidan då har vi ikkje hatt en opplyst offentleg debatt om EU. Mange er nok ikkje klar over dei gode sidane, og mange tar nok goda i EØS-avtalen for gitt", sier Guri Melby til Klassekampen.

Stortingsrepresentant for MDG, Lan Marie Nguyen Berg, vil også ha en ny EU-debatt ut fra hensynet til ungdommen. "Det er en diskusjon som vi omtrent ikke har hatt siden 1994. Det betyr at 28 årskull, meg selv inkludert, ikke har fått lov til å ta stilling til om Norge skal være medlem av EU", sier Berg til NRK.

Bergs partifelle, stortingsrepresentant Rasmus Hansson, er også en glødende tilhenger av norsk EU-medlemskap. NHO-målingen har han lite til overs for. Det er "politisk uansvarlig" å ikke ha en rell debatt om EU-medlemskap før en foretar slike meningsmålinger som den Opinion har utført for NHO, mener Hansson.

"Dei spør om noko ingen har nokon føresetnad til å vite noko om. Det er nesten fordummende," sier Hansson til Klassekampen. MDG-politikerens tillit til norsk ungdom mellom 15 og 29 år er altså noe begrenset.

Men Rasmus Hansson kan trøste seg med at hele 74 prosent av de spurte ungdommene mener vi trenger mer internasjonalt samarbeid. Mye tyder dermed på at ungdommen vet forskjell på en overnasjonal union og internasjonalt samarbeid.

Argumentasjonen om at de unge ikke fikk stemt i 1994, er forsåvidt interessant: Betyr det at Venstre og MDG mener at dersom vi hadde fått et ja i ei folkeavstemning nå, så må vi ha en ny avstemning om en 20-30 år, slik at også den nye, unge generasjonen får si sitt om norsk EU-medlemskap? Og så videre. Eller gjelder logikken bare etter folkeavstemninger som ender med nei til EU?

Og hva med den unge generasjonen i EUs egne medlemsland, bør de få den samme muligheten til å stemme over EU-medlemskapet, slik Venstre og MDG ser det?

Dersom Rasmus Hansson, Lan Marie Nguyen Berg og Guri Melby vil ha ungdommen med i et demokratisk ordskifte om EU og Norge, er det i og for seg prisverdig. Ordskiftet bør innledes med en debatt om EØS, EU-tilknytningen som det ikke engang var folkeavstemning om.