Forrige uke kom SSB-tallene som framskriver befolkningsvekst- eller nedgang de neste 30 årene. For mange kommuner ser det svært dramatisk ut. Spesielt er det kommuner i de nordligste fylkene som kommer dårlig ut.

Det finnes ikke én fasit på hva som kan skape befolkningsvekst i distriktskommunene. Noen steder skyldes nedgangen at arbeidsplasser i tidligere hjørnesteinsbedrifter har forsvunnet. Andre steder mangler det en offensiv og bred politikk lokalt for å skape vekst. Og ikke minst vil også de store sentraliseringsprosjektene fra sittende regjering påvirke befolkningstallene i distriktene.

Likevel er det ikke helsvart for Distrikts-Norge. Totalt sett er det en nedgang i mange småkommuner, men ser vi på hver kommune er det mange som ligger an til en liten nedgang. Det betyr at for mange kommuner er det ikke nødvendigvis så vanskelig å snu trenden.

Les også: Kjempar for fleire innbyggjarar og kontroll på økonomien

I flere distriktskommuner er det også ventet befolkningsøkning. I Innlandet fylke spår SSB at halvparten av de 46 kommunene vil få befolkningsvekst. I Rogaland kan bare 3 kommuner se folketallsnedgang. Noen kommuner får vekst fordi de ligger rett ved en storby, andre kommuner får vekst fordi de er regionsenter for omkringliggende kommuner.

Annonse

I intervjuer med Nationen peker også ordførere på ulike løsninger. Ordfører i Sogndal viser til at de mange statlige arbeidsplassene Leikanger (slått sammen med Sogndal fra i år) og høyskolen i Sogndal bidrar positivt. På Hitra og Frøya blir veksten i sjømatnæringa trukket frem som en forklaring. Ordførerne i Saltdal og Fauske påpeker overfor Nationen at vekstkommunene får flest overføringer. Slik stimuleres kommuner som har vekst ytterligere. "Dei som alt er størst og veks, dei får også dei største overføringane. Det er ein ønska politikk", sier ordførerne Rune Berg (Saltdal) og Marlen Rendall Berg (Fauske).

Vi etterlyser en visjonær politikk for distriktene. En politikk som ikke bare er opptatt av å sentralisere, eller å tro at private arbeidsplasser er redningen – uansett. Mennesker i privat sektor har også barn som trenger en god skole, gode veger, en matbutikk i nærområdet, kulturtilbud og fritidsaktiviteter, høyhastighetsbredbånd og fergetilbud. Og ikke minst en trygghet for at legen, ambulansen og sykehuset ikke er altfor langt unna.

Les også: Den halvhjarta distriktspolitikken

En offensiv distriktspolitikk må ta opp i seg alt som trengs for å leve gode liv over hele Norge. Da trenger vi politikere nasjonalt og lokalt som ser lenger enn til neste valg.