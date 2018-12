Sylvi Listhaug vil reforhandle EØS-avtalen. Listhaugs EØS-skepsis er for så vidt ikke det journalister kaller en blank nyhet, men i et intervju med VG onsdag 12. desember utdyper hun mer nøyaktig hva hun vil.

Hun vil, ikke overraskende, at EØS-debatten skal bli en ren innvandringsdebatt. Hun vil stoppe arbeidsinnvandring fra Øst-Europa, og mener for øvrig at EØS-avtalen, som ikke berører asylsøkere eller innvandrere fra andre steder enn EU, er rette arena for et basketak om asylsøkere og innvandrere fra andre steder enn EU. Listhaugs krav framstår som ren avskrift av kravene til de brexit-tilhengerne norsk nei-side egentlig ikke liker å snakke om.

Til Listhaugs forsvar er det lett å blande sammen Schengen og EØS. Det blir enda lettere når du henter talepoengene dine fra Storbritannia, et land som ikke er med i Schengen-samarbeidet.

I et intervju med Dagsavisen i anledning det kommende 25-årsjubileet for Norges nei til EU, gir dagens Nei til EU-leder Kathrine Kleveland uttrykk for bekymring for den høyrepopulistiske EU-misnøyen. Hun sier det samme som de fleste sentrale norske EU-motstandere vil si: At norsk EU-skepsis er noe helt annet.

Annonse

"Vårt nei er basert på solidaritet og samhold", sier Kleveland. Listhaugs nei er helt åpenbart ikke basert på noe i nærheten av solidaritet og samhold.

Rent objektivt kan det likevel godt tenkes at det ville vært strategisk smart av henne å kaste seg inn i EU-debatten med full tyngde. Deler av norsk arbeidsliv er alvorlig og oppriktig frustrert over presset fra EU og EU-innvandring, og arbeidsinnvandrernes ytelsesopptjening har også utslag det er lett å kritisere. Det er en frustrasjon alle politikere gjør klokt i å ta på alvor. Frp har historisk et alvorlig troverdighetsproblem som forsvarer av norske arbeidstakerrettigheter, men det er lov å ombestemme seg, også for Frp-ere.

Men da må det være snakk om en faktisk ny retning. Det holder ikke å servere det samme gamle liberalistprogrammet pakket inn i et norsk flagg.

Listhaug røper seg raskt. "Senterpartiet sier de er mot å avgi suverenitet til EU, men det de er mest opptatt av er å sørge for at det ikke kommer ost eller andre landbruksprodukter fra resten av verden til Norge", sier hun til VG.

Det sier mye om hvor opptatt Listhaug er av norske arbeidsplasser. Det meste tyder på at hun fortsatt først og fremst er opptatt av å gjøre Norge mer likt sitt elskede USA. Et sted hvor fattige syke nektes behandling, offentlige institusjoner og eiendommer selges ut til kompiser i det private, arbeidsfolk kan sies opp på dagen uten begrunnelse, og småbønder går konkurs i hopetall. Hvis Listhaug er så opptatt av norske verdier, bør hun begynne med å rydde opp i sitt eget verdisystem.