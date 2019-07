Hyttefolk skaper kostnader

Etter oppslagene denne sommeren skulle man tro at hytteeiere rundt om i Norge er en pine, plage og belastning for de kommunale budsjetter.

Tidligere denne uken foreslo Norsk Hyttelag i Aftenposten at hytteeierne bør få stemmerett i hyttekommunen sin. Generalsekretær Audun Bringsvor mener kommunene "skor seg på" hytteeiere.

En rapport fra Telemarksforskning i 2015, bestilt fra Kommunal- og regionaldepartementet, viser derimot at hyttene koster med for kommunene enn det de bidrar med i inntekter. Et råd fra Telemarksforskning er derfor at kommunene på en eller annen måte må kompenseres.

Hvor mye hytteeiere bidrar med konkret til lokalsamfunnene, er vanskelig å beregne, men det er åpenbart at mange distriktskommuner og små lokalsamfunn merker ringvirkningene og kan opprettholde lokale tjenester – så sant man handler tjenester og varer lokalt.

Oppsummert Hytter 1 Ifølge SSB er det 434.809 hytter i Norge. I tillegg kommer 32.869 bolighus/våningshus som blir benyttet som fritidseiendommer. Flest 2 Rundt 45 kommuner har flere hytter enn helårsboliger. Kommunene med flest hytter, ifølge SSB, er Ringsaker, Trysil, Hol, Vinje og Sigdal. Ekstra utgifter 3 Helse- og omsorgsloven gir folk rett til tjenester, uavhengig av hvilken kommune de oppholder seg i. Om det fører til uforutsette utgifter for hyttekommunene, må det finnes en måte å kompensere dette på.

Aftenposten satte fredag søkelys på at flere kommuner nå opplever større utgifter med hytteeierne. Vi blir eldre, bruker mer tid på hytta, men trenger like fullt de samme omsorgstjenestene når vi er på hytta, som hjemme. I Larvik har kommunen regnet ut at de bruker rundt 1,5 millioner kroner ekstra i helse- og omsorgstjeneste.

Ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker, som er Norges største hyttekommune, sier til Aftenposten at kommunen må stå parat i helger, jul, påske og når andre har fri. Selv om kommunens eiendomsskatt langt på vei finansierer utgiftene, sier Steen at "vi vil komme til et punkt der vi må se helhetlig på dette. Det kan ikke fortsette som nå".

Det står kommunene fritt til å bruke skattesystemet for å øke inntektene sine. Like fullt bør det undersøkes hva det betyr for kommunens utgifter når vi bruker hyttene på en annen måte enn før. Det krevde ifølge ordfører Astrid Margrethe Hilde i Søgne kommune en ekstra hel stilling å stille opp for en dødssyk person som ville tilbringe sin siste sommer på hytta. Hilde mener bostedskommunen bør kunne betale noe av utgiftene.

Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunene sørge for at alle som oppholder seg i kommunen "tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester". Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) skriver til Aftenposten at "det er viktig at kommunen får betalt for de tjenestene de yter til innbyggerne". Hun peker på at kommunene i dag kan søke om skjønnsmidler hos fylkesmannen, men tar likevel til orde for en gjennomgang av regelverket.

Vi støtter en slik gjennomgang.