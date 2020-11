Hvorfor krever Forsvaret gratisarbeid?

For alt vi har. Og alt vi er: Reklamekampanjen for Forsvaret spiller på følelser og appellerer til vern av våre viktigste verdier: Barn og oppvekst, natur og frihet, likeverd, demokrati, ytringsfrihet.

Dette nye Forsvaret ligner umiskjennelig på "det gamle Forsvaret", slik det reiste seg etter 2. verdenskrig. Da ble deler av hjemmefronten videreført som Heimevernet, en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke som i dag teller ca 40.000 soldater. De vokter og sikrer viktige militære og sivile objekter, driver krisehåndtering, bistår politiet og det sivile samfunn.

Heimevernet består hovedsaklig av vernepliktige som er overført etter 12 måneders førstegangstjeneste. Verneplikten i Norge er på 19 måneder. De siste sju blir fordelt på inntil seks dager med øvelse per år for menige og ni dager for befal. Innsatsstyrkene består av frivillige på kontrakt, som gis et eget innsatstillegg for treningsdager som overstiger verneplikten.

Nå viser det seg at Forsvaret ikke aner hvor mange dager enkelte soldater har tjenestegjort i Heimevernet. Over tusen HV-soldater kan ha krav på 200 millioner kroner i ubetalte tjenestetillegg og feriepenger. Høyesterett har gitt soldatene rett og pålegger staten å rydde opp i etterslepet for de tre siste årene. Stortinget har fulgt opp med vedtak om at HVs innsatsstyrker skal få utbetalt feriepenger for alle årene de har tjenestegjort.

Men staten ved regjeringsadvokaten synes heller å ville trekke soldatene for retten enn å la Forsvaret betale dem for jobben de har gjort. Nationen har fortalt om måten løytnant Kjetil Pedersen er behandlet på. Den levner Forsvaret og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) liten ære: Det er frekt å takke en soldat for at hans bidrag til forbedringsarbeidet i sektoren, uten også å sørge for at regjeringsadvokaten slutter å trekke samme soldat for retten - av nøyaktig samme grunn.

Vi håper nye, standardiserte kontrakter forebygger at HV-soldater blir utnyttet på ny. Det spørs. Major Roar Wold, som også er kommunikasjonssjef ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter, sier at «HV har tradisjonelt vært preget at en høy grad av dugnadsånd. Det er noe vi ikke ønsker å miste, samtidig som vi har vært nødt til å stramme inn på dette ute i de enkelte distrikt og områder.»

Dugnad er bra. Gratisarbeid er ikke bra. Også det er en verdi Forsvaret må forstå. For alt vi har. Og alt vi er.