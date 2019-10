Hvordan kan han unngå å bli arrestert i politidebatten?

Politireformen ble vedtatt i 2015, som et forlik mellom Høyre, Frp, Venstre, KrF og Ap. Forlikspartnerne ga reformen det lett ironiske navnet "Nærpolitireformen", til tross for at kjernen i reformen var en drastisk reduksjon i antall politidistrikter og polititjenestesteder.

I stortingsproposisjonen ble intensjonen med reformen beskrevet slik: "Målene innebærer blant annet å gå fra tomme lensmannskontorer til et tilstedeværende politi som befinner seg i lokalsamfunnet, er synlig og tilgjengelig, og som sikrer borgernes trygghet."

Med andre ord, de negative utslagene av en "nærpolitireform" som la ned 127 polititjenestesteder, skulle kompenseres med mer tilstedeværende politi i patruljebiler i både by og i bygd.

Kritikerne av reformen mente på sin side at færre polititjenestesteder nødvendigvis også medfører mindre tilstedeværende politi i de distriktene som mister politistasjonen eller lensmannskontoret sitt.

Alle evalueringer og undersøkelser etter at reformen trådte i kraft viser at kritikerne langt på vei har fått rett: Politiets responstid har økt, særlig i områder med færre enn 2000 innbyggere. Andelen politidistrikt som oppfyller kravene til responstid har gått ned. Oppklaringsprosenten har gått ned i de fleste politidistriktene. Saksbehandlingstiden har økt. Flere saker blir henlagt på grunn av manglende kapasitet.

Samtidig viser undersøkelser at publikums tillit til politiet har falt fra 2017 til 2018, og at færre opplever at politiet er synlig i deres nærmiljø.

Likeledes er undersøkelser blant ansatte i politiet dyster lesning. 65,9 prosent av av de spurte er helt eller delvis enige i følgende påstand: «Jeg har ofte en dårlig følelse i magen når jeg går hjem fra jobb, fordi jeg ikke fikk tid til (eller hadde ressurser til) å gjøre en så god jobb som jeg ønsket».

Over halvparten av politifolkene sier dessuten at de er helt eller delvis enige i at nærpolitireformen har ført til at de ikke lenger er like stolt av å være politi.

Kritikken mot reformen har vært hard, både fra opposisjonen, publikum og internt i politiet. Dette har blant annet ført til at Arbeiderpartiet har trukket sin støtte til reformen. "Ideen med reformen var at politiet skulle bli bedre, men regjeringen har sviktet på flere områder", sa Jonas Gahr Støre til VG i innspurten av høstens valgkamp.

Det politiske presset mot regjeringen har økt. Det er bakgrunnen for at justisminister Jøran Kallmyr er kalt inn til Stortinget for en redegjørelse torsdag. Han skal være svært kløktig for ikke å bli arrestert i debatten.

Oppsummert Politireform 1 I 2015 ble politireformen vedtatt med støtte fra Høyre, Frp, KrF, Venstre og Ap, og gitt det forpliktende navnet "Nærpolitireformen". Færre tjenestesteder 2 Politiet skulle øke sin tilstedeværelse i by og bygd, til tross for at antall politidistrikt og polititjenestesteder ble drastisk redusert. Slo feil 3 Alle evalueringer og undersøkelser viser at intensjonene med reformen ikke har slått til, politiet både har både blitt tregere og er mindre tilstede i nærmiljøene.