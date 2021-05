Hvor plasseres sesongarbeidere i selvforsyningsregnskapet?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

NRK skrev om Christel Taranger Freberg og Bernt Freberg på Nøtterøy som fikk ti arbeidsledige nordmenn henvist fra Nav for å høste asparges. Kun fem av dem dukket opp, tre gikk før de fikk begynt å jobbe og de siste to ga opp i løpet av dagen, ifølge bøndene.

Ungdom og arbeidssøkende får kritikk for å ha lav arbeidsmoral og ikke ta mulighetene som byr seg. Norske matprodusenter får kritikk for å være avhengige av arbeidsinnvandring. Men det er flere sider av saken.

Det kan høres ut som en vinn-vinn-løsning: Å sende arbeidsledige ut på åkrene, der bøndene desperat trenger arbeidskraft. Men det er ikke gjort i en håndvending å skaffe 30.000 motiverte ansatte innenfor landegrensene.

Ikke når det er snakk om ugunstige arbeidstider og lange arbeidsdager, ofte uforutsigbare, gjerne utendørs i all slags vær. Ikke når dagpengene fra Nav blir byttet med en minste tarifflønn på 123 kroner timen.

Les også: Bama frykter mangel på sesongarbeidere sørger for at produsenter legger ned

Ville slike betingelser passert og blitt akseptert i en annen millionbedrift i en annen bransje? Antakelig ikke, verken av arbeidstaker eller hos arbeidsgiver.

Annonse

Regjeringen lovet i revidert nasjonalbudsjett 40 millioner kroner for å få norsk ungdom og arbeidsledige ut i åkeren. Men den sa nei til forslaget fra Ap om at Nav kunne gå aktivt ut på relevante studiesteder, høyskoler og universiteter for å rekruttere motiverte sesongarbeidere.

Per i dag får bøndenes sesongarbeidskraft unntak fra innreiserestriksjonene kun hvis de har spesialkompetanse man ikke finner i Norge. Kontrasten mellom hvordan industrien og landbruket behandles av regjeringen er stor. Vi husker hvordan de - etter direkte sms-kontakt med lobbyister i Norsk Industri - åpnet for unntak i karantenereglene for utenlandsk arbeidskraft.

Det er åpenbart all grunn til å være på vakt mot importsmitte av koronaviruset. Men i verste fall må norske bønder bare pløye ned råvarene, i mangel på folk til å høste dem. Det meningsløst om matressurser skulle gå til spille på den måten. Når smitteverntiltakene lettes bør regjeringen derfor åpne for å slippe inn kritisk utenlandsk arbeidskraft.

Deretter må det jobbes politisk med flere langsiktige spørsmål. Hvordan er landets reelle selvforsyning hvis vi ikke evner å høste den maten som produseres med norske ressurser? Hvordan vil myndighetene og jordbruket selv jobbe for å rekruttere norske arbeidstakere til næringa framover?

Hvor lenge kan man godta en minstelønn på 123 kroner for deltidsansatte i jordbruket - langt under andre bransjer? Vil norske forbrukere akseptere dyrere mat, for å øke inntektene i landbruket?

Da er vi tilbake til jordbruksoppgjøret.