Hvor ofte går direktørene på do?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

For å finne ut hvordan de kan effektivisere driften av sykehjemmene, vil Bærum kommune kartlegge hva sykepleierne bruker arbeidsdagen på. Inkludert toalettbesøk.

Det var TV2 Nyhetene som først fortalte at sykepleierne i Viken-kommunen må fylle ut skjemaer som viser hva de bruker tiden sin på. Kommunikasjonsansvarlig for pleie og omsorg, Cecilie P. Øyen, i Bærum kommune sier målet er å finne ut hvordan de best kan organisere oppgavene.

Intensjonene ved kartleggingen kan være god. Signalet det sender er imidlertid hårreisende dårlig.

Én ting er at arbeidstakere ifølge Arbeidsmiljøloven har rett til fem minutter pause hver time. Den kan de strengt tatt bruke til hva de vil, enten det er dobesøk eller kaffe.

En annen ting er at omsorg sjelden kan drives etter stoppeklokkeprinsippet. Både ren medisinsk hjelp, fysisk assistanse og god, gammeldags medmenneskelig omsorg tar det den tiden det tar.

Det overordnede inntrykket er at de ansatte presser svært stor innsats inn på arbeidsdagens ordinære timeantall. Mange gjør det i små deltidsstillinger, spredt på flere arbeidsgivere og med tilhørende lav lønn. Også derfor er det en stor utfordring å drive rekruttering til yrket, å skaffe nok varme hender.

Nyutdannede vet at de går en krevende arbeidshverdag i møte. Det er bemanningssituasjonen sykehjemsledelsen burde se nærmere på.

"Her springer vi beina av oss for å gjøre en god jobb og står på for pasienter på dødsleiet og deres pårørende. Så får vi beskjed om å loggføre dobesøkene våre for å effektivisere driften. Det er klart vi blir forbannet, sier en ansatt ved Stabekk sykehjem og hospice til TV 2 søndag, skriver NTB.

Uansett hvor frelst man er av ideen om new public management, kommer man ikke bort fra at omsorg tar tid. Med blikket rettet mot konkurranse, mål- og resultatstyring for effektivitet står man i fare for å skape et helsevesen som ikke egner seg for verken brukere eller ansatte.

Sykehjemsledelsen, kommunene, bør spille på lag med sin viktigste ressurs – de ansatte – heller enn å mistenkeliggjøre deres lojalitet og arbeidsinnsats. Hvis noe tar uforholdsmessig mye tid, har arbeidstakerne sannsynligvis selv gode forslag til endringer. Færre dobesøk er neppe et godt effektiviseringstiltak.

Forrige uke skrev Klassekampen at til sammen 198 ledere i helseforetakene tjener mer enn helseminister Bent Høie (H). Han har en årslønn på 1,4 millioner kroner. 70 av disse direktørene har også høyere inntekt enn statsminister Erna Solberg (H), altså over 1,7 millioner.

Er det noen som spør hvor ofte disse direktørene går på do?