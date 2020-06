Hvor mye fellesskap?

I helga slo Fagforbundet tilbake mot arbeidsgiverorganisasjoner som ser ut til å bruke koronakrisen som argument for å beskjære offentlig sektor kraftig. Fagforbundet organiserer mange kommuneansatte.

I en uttalelse skriver forbundet: "Arbeidsgiverorganisasjonene har kjempet for at staten skal gi økonomisk støtte til private bedrifter, samtidig som de går til angrep på offentlig sektor og ansatte, som har jobbet på spreng i helsevesenet og andre samfunnskritiske yrker. De forsøker å skape et feilaktig inntrykk av at det er en motsetning mellom privat og offentlig sektor."

Fagforbundet ser ut til å ha et poeng.

Arbeidsgiverorganisasjonene bruker "den nasjonale dugnaden" til å angripe offentlig sektor. NHO-sjef Ole Erik Almlid sa nylig til Dagens Næringsliv at hans "største bekymring er at offentlig sektor eser ut som følge av koronakrisen".

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, bruker slegge og utropstegn: "Offentlig sektor må bygges ned!" skrev Lier Hansen i Dagens Perspektiv i mai.

Direktøren i Norsk Industri angriper offentlig sektor generelt: "Når krisehåndteringen er over, må vi se en helt annen innstilling fra det politiske Norge. Norge må kutte, redusere og bygge ned offentlig sektor", skrev Lier Hansen.

Det er et paradoks at Lier Hansen vil bygge ned offentlig sektor så å si samtidig som koronakrisen anskueliggjør hvor viktig fellesskapet er – for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Paradokset blir ikke mindre av at det kun er gått noen uker siden arbeidsgiverorganisasjonene brukte kreftene sine til å drive lobbyvirksomhet for å sikre arbeidsgiverne gode og store hjelpepakker.

Stein Lier Hansen angriper også kommunene spesielt: "Kommunesektoren er oppblåst og nedtynget av gjeld. (...) Og hvorfor skal alltid lokale ordførere true med at det er tilbudet til innbyggerne som må kuttes, hvis ikke friske penger kommer? Hva med å se på hvordan man i det offentlige er organisert, hvordan jobben gjøres? Det er jo der private bedrifter finner sin redning." Når det gjelder den krisen vi er inne i, kan vi åpenbart tilføye: Og så i hjelpepakker fra fellesskapet da.

Mener Stein Lier Hansen at kommunene ikke har behov for friske penger å betale konsekvensene av koronakrisen med? Skal kommunene heller stenge skoler eller sykehjem? Det ville være urimelig.

Fagforbundet har rett i at det ikke trenger å være noe motsetningsforhold mellom offentlig og privat sektor. Samtidig er det ikke noe mål i seg selv at offentlig sektor skal være så stor som mulig. Den må være stor nok til å ivareta tjenestetilbudet i en velferdsstat, over hele landet.

Direktøren i Norsk Industri klager over "en stor og tung offentlig sektor". Få vil være uenige i at offentlig sektor skal drives så effektivt som mulig, slik at det blir mest mulig velferd av fellesskapets penger.

Samtidig skader det neppe verken kjøpekraften eller den økonomiske veksten at vi har mange offentlig ansatte.